Обидва пілоти збитого російського бомбардувальника загинули - Reuters

Про це повідомляє РБК.

Обидва пілотів, що катапультувалися, російського військового літака Су-24 були застрелені повстанськими силами сирійських туркменів під час спуску з парашутами. Про це повідомляє Reuters з посиланням на заступника командувача озброєним загоном сирійських туркменів Алпаслана Селика.

Читайте такожБіля консульства РФ у Стамбулі збираються десятки протестувальників проти російської кампанії у Сирії

«Обидва пілоти були виявлені загиблими. Наші товариші відкрили вогонь у повітря, і вони загинули в повітрі», - розповів співрозмовник агентства.

Раніше повідомлялося, що сирійські повстанці виявили тіло одного з пілотів збитого Су-24.

Як повідомляв УНІАН, 24 листопада турецькі військові збили російський бомбардувальник, що порушив повітряний простір країни.

Також турецькі військові опублікували заяву, згідно з якою перед тим, як російський літак Су-24 був збитий, його 10 разів попереджали про порушення повітряного простору.