Обидва пілоти збитого російського бомбардувальника загинули - Reuters
Сирійські повстанці стверджують, що пілоти Су-24 були застрелені в повітрі, коли спускалися з парашутами. За їх словами, обидва пілоти були виявлені вже загиблими.
Про це повідомляє РБК.
Обидва пілотів, що катапультувалися, російського військового літака Су-24 були застрелені повстанськими силами сирійських туркменів під час спуску з парашутами. Про це повідомляє Reuters з посиланням на заступника командувача озброєним загоном сирійських туркменів Алпаслана Селика.
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«Обидва пілоти були виявлені загиблими. Наші товариші відкрили вогонь у повітря, і вони загинули в повітрі», - розповів співрозмовник агентства.
Раніше повідомлялося, що сирійські повстанці виявили тіло одного з пілотів збитого Су-24.
Як повідомляв УНІАН, 24 листопада турецькі військові збили російський бомбардувальник, що порушив повітряний простір країни.
Також турецькі військові опублікували заяву, згідно з якою перед тим, як російський літак Су-24 був збитий, його 10 разів попереджали про порушення повітряного простору.