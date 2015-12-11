Інтерпол оголосив у розшук росіянина-ІДІЛівця, який стратив співвітчизника

Про це йдеться в повідомленні, опублікованому на сайті Інтерполу.

Згідно з повідомленням, Землянка був оголошений в розшук за запитом влади РФ через участь в незаконному збройному формуванні".

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Варто також зазначити, що червона мітка біля імені і фотографії вищезгаданого громадянина РФ свідчить про те, що він визнаний особливо небезпечним злочинцем.

Як повідомляв УНІАН, терористична організація "Ісламська держава" опублікувала відеозапис вбивства людини, який називає себе агентом Федеральної служби безпеки Росії.

Незабаром глава Чечні Рамзан Кадиров підтвердив страту росіянина бойовиками "Ісламської держави".

Крім цього, як з'ясувалося, виконавець страти також виявився росіянином.