У Колумбії зареєстрували понад 20 тисяч випадків зараження вірусом Зіка

У Колумбії зареєстровано понад 20 тисяч випадків зараження лихоманкою Зіка, заявив у суботу Національний інститут здоров'я Колумбії.

В інституті уточнили, що серед тих, хто заразився - понад дві тисячі вагітних жінок, повідомляє РИА Новости з посиланням на агентство Франс Прес. Передбачається, що лихоманка призводить до пошкоджень головного мозку у новонароджених.

Читайте такожВірус Зіка зафіксували у Португалії, Фінляндії та Німеччині

Лихоманка Зіка - гостра інфекційна хвороба мавп, яка іноді передається людині через комарів і характеризується лихоманкою з доброякісним перебігом. Вірус найбільш небезпечний для вагітних жінок, тому що викликає у плода мікроцефалію з потенційними тяжкими ураженнями мозку.

Як відомо, на 27 січня 2016 року випадки інфікування зареєстровані в 27 країнах світу Північноамериканського, Південноамериканського та Азіатсько-тихоокеанського регіонів: Барбадос, Болівія, Бразилія, Кабо-Верде, Колумбія, Еквадор, Сальвадор, Фіджі, Французька Гвіана, Гваделупа, Гватемала, Гайана, Гаїті, Гондурас, Мальдіви, Мартініка, Мексика, Нова Каледонія, Панама, Парагвай, Пуерто-Ріко, Сен-Мартен, Самоа, Соломонові Острови, Сурінам, Таїланд, Венесуела.