Комарі-переносники вірусу Зіка в Україні не водяться - СЕС

Про це заявила начальник управління соціально-гігієнічного моніторингу та аналізу ризиків Державної санітарно-епідеміологічної служби України Олена Фенюк, повідомили УНІАН у прес-службі Моз.

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За її словами, "переносниками вірусу є комарі роду Aedes, які не водяться на території України, тому небезпеки поширення вірусу в країні немає. Однак отримати інфекцію можуть туристи, які будуть відпочивати за кордоном в екзотичних країнах".

За інформацією Всесвітньої організації охорони здоров'я та Європейського центру з контролю і профілактики інфекційних захворювань, з квітня 2015 року в Бразилії, а потім і в інших країнах Південної Америки відзначається епідемічне поширення захворювання, викликаного вірусом Зіка.

Випадки інфікування зареєстровані у понад 20 країнах, зокрема в Північноамериканському, Південноамериканському і Азіатсько-Тихоокеанському регіоні. Є повідомлення про реєстрацію захворювання, викликаного вірусом Зіку на Барбадосі, в Болівії, Бразилії, Колумбії, Еквадорі, Сальвадорі, Французькій Гвіані, Гваделупі, Гватемалі, Гондурасі, Гайані, Суринамі, Таїланді, Венесуелі, Мексиці, Новій Каледонії, Панамі, Парагваї, Пуерто-Ріко, Самоа, Гаїті та Фіджі, Мальдівах і Мартініці, Сен-Мартені та Соломонових островах.

Як правило, захворювання протікає в легкій і середньо-важкою клінічною формою і закінчується одужанням. Разом з тим, з'являються дані про вплив вірусу на плід людини. Зараження лихоманкою Зіка жінок в перші 3-4 місяці вагітності призводить до аномалій розвитку плода, у тому числі до мікроцефалії новонароджених.

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При необхідності перебування в згаданих країнах доцільно використовувати заходи захисту від комарів (репеленти, одяг з довгими рукавами, штани), намагатися уникати заболочених місць. У готелях не варто відкривати вікна, якщо вони не обладнані протимоскітними сітками. У разі нездужання після повернення слід негайно звертатися до лікаря і повідомити про країну свого перебування.