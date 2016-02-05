Прем’єр Туреччини звинувачує режим Асада та його прихильників у воєнних злочинах у Сирії

Про це повідомляє Радіо Свобода.

Зокрема, 4 лютого, під час виступу на донорській конференції щодо допомоги Сирії, яка проходила у Лондоні, Давутоглу зазначив, що ключовою причиною гуманітарної кризи у цій країні є воєнні злочини, вчинені сирійським режимом та угрупованням «Ісламська держава».

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«Ті, хто підтримує режим аль-Асада чинить такі ж воєнні злочини. Я на цьому наголошую сьогодні, оскільки Алеппо перебуває під сильними атаками російської авіації», – наголосив Ахмет Давутоглу.

Як повідомляв УНІАН, представник Міністерства оборони Росії Ігор Конашенков,заявив, що Москва підозрює Туреччину у підготовці до воєнного вторгнення у Сирію.