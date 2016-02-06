Керрі звинуватив Росію в масових бомбардуваннях жінок і дітей в Сирії
Держсекретар США Джон Керрі звинуватив Росію в масових бомбардуваннях жінок і дітей в Сирії.
Про це повідомляє CNN.
Виступаючи перед журналістами у Вашингтоні, Керрі заявив, що бомбардування Росії неточні, і що вона використовує "некеровані бомби".
"Це має припинитися", - заявив Керрі.
Також Керрі продовжує наполягати на необхідності припинення вогню в Сирії.
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"Росіяни зробили деякі конструктивні пропозиції щодо реалізації припинення вогню, але якщо це всього лише розмови заради розмови, щоб продовжувати бомбардування, ніхто не буде це сприймати", - сказав Керрі.
Як повідомляв УНІАН, президент Туреччини Тайіп Ердоган заявив, що потік біженців з Сирії неможливо зупинити, поки Росія не припинить бомбардування мирного населення.