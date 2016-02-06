Генсек ООН звинуватив Росію в зриві переговорів щодо Сирії

Генеральний секретар ООН Пан Гі Мун заявив, що зрив міжсирійських переговорів у Женеві був пов'язаний насамперед з небажанням Росії припинити підтримку наземної операції сил Башара Асада під Алеппо, пишуть «Ведомости» з посиланням на Financial Times.

"Як тільки зібралася зустріч (в Женеві), під Алеппо почалися бомбардування і наземна операція, - сказав Пан Гі Мун в інтерв'ю FT в Лондоні. - Це поставило місію (спецпосланця генсека ООН у Сирії) Стаффана де Містури у вкрай складне становище". На думку генсека ООН, надзвичайно крихкий дипломатичний процес щодо Сирії вимагає негайного припинення вогню.

"Ретельно вибираючи вирази", пише FT, Пан Гі Мун сказав, що Росія і Сирія проявили "недостатню прихильність" виконанню грудневої резолюції 2254 Радбезу ООН. У цій резолюції йдеться про нову конституцію Сирії, вибори протягом 18 місяців після початку розробки конституції і створення легітимного, багатостороннього, світського уряду, яке займеться підготовкою конституції. У тексті не згадується нинішній президент Сирії Башар Асад. В неї також включено положення про припинення бомбардування цивільних об'єктів і повсюдне припинення вогню. Росія підтримала цю резолюцію. "Це одна з дуже небагатьох резолюцій (по Сирії), одностайно схвалені Радою безпеки за останні роки, причому досить важлива і повна", - зазначив генсек ООН.

На думку Пан Гі Муна, посилення підтримки Росією режиму Асада "надзвичайно негативно позначилася на процесі врегулювання, поставивши під загрозу припинення вогню. "Продовжуються атаки з повітря, включаючи легітимні дії проти терористів, в той же час призвели до жертв серед цивільних осіб, руйнування цивільних об'єктів. Особливо зараз, після початку переговорів, потрібна особлива обережність. Але замість обговорення важливих проблем переговори загрузли в дрібних процедурних питаннях на кшталт того, кого запрошувати чи ні, які піднімала сирійська влада", - сказав генсек ООН.

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Цього тижня Стеффан де Містура оголосив паузу в міжсирійських переговорах до 25 лютого після того, як російські ВКС підтримали наступ урядових військ у Сирії. Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що не бачить причин припинення повітряної операції, оскільки вона спрямована проти терористів. Делегація сирійської опозиції покинула Женеву, заявивши, що не повернеться, поки не побачить зрушень у вирішенні гуманітарних питань в країні.