Apple розробила прототипи гарнітур для створення віртуальної реальності - FT

Над новинками працював секретний відділ корпорації, пише газета Financial Times з посиланням на джерела, передає Лента.ру.

Робота ведеться кілька місяців. За даними видання, в закритому підрозділі працюють сотні співробітників. Серед них фахівці з технологій віртуальної реальності з Microsoft і стартапу Lytro.

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Нещодавно корпорація придбала компанію Flyby Media, яка займалася технологіями доповненої реальності. «Apple купує невеликі технологічні компанії, і ми зазвичай не обговорюємо наші цілі або плани», — повідомив газеті представник компанії.

Джерела видання не змогли уточнити, коли нові технології Apple з'являться на ринку і чи будуть нові гаджети конкурувати з уже відомими моделями інших виробників, в тому числі від Samsung або Microsoft.

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Технології, які створює підрозділ, можуть також бути використані для розвитку безпілотних автомобілів, зазначили джерела.