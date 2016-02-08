В Apple пояснили, чому iPhone видає "помилку 53"

Коли тисячі користувачів зіткнулися з тим, що їх телефони після ремонту перестали працювати і видають повідомлення про "error 53", корпорація виступила з поясненням. Про це з посиланням на The Guardian пишуть "Ведомости".

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За словами речника компанії, Apple вкрай серйозно ставиться до безпеки інформації своїх клієнтів і "помилка 53" також є частиною захисту персональних даних, "IOS перевіряє, чи поєднується Touch ID з іншими компонентами вашого пристрою".

Як зазначили користувачі, проблема з'являється після встановлення iOS 9 на смартфон, де була відремонтована кнопка Home ("Додому") з функцією розпізнавання відбитку пальця власника, якщо ремонт проводився не в офіційній майстерні Apple. До оновлення софту смартфон міг після ремонту прекрасно працювати тижні або навіть місяці.

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Для прикладу видання наводить історію фотографа-фрілансера Антоніо Олмоса, який втратив можливість користуватися iPhone 6 після того, як кілька тижнів тому оновив програмне забезпечення. Він пояснив, що йому довелося терміново ремонтувати смартфон в Македонії, де немає офіційних представництв Applе.

Йому замінили екран і кнопку "Home", телефон після цього нормально працював. Але коли Олмос прийняв пропозицію про оновлення, смартфон був заблокований, видав "error 53", і більше з ним не можна було нічого зробити. В Apple Store в Лондоні заявили, що полагодити або розблокувати гаджет не можна. В результаті власник телефону заплатив ще 270 фунтів за заміну iPhone.

За даними сайту iFixit, про проблему з телефонами заявили понад 180 000 користувачів iPhone.