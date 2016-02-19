Жертвами теракту в Камеруні стали щонайменше 19 людей

Як повідомили джерела Reuters серед місцевих військових, двоє чоловіків зайшли на ринок і підірвали себе. За їхньою інформацією, кількість жертв може збільшитися.

Досі офіційно ніхто не взяв на себе відповідальність за теракт, але чиновники підозрюють у теракті Боко Харам, яка організувала серію атак терористів-смертників минулого ріку в сусідніх країнах - Чаді і Нігері.

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Від дій "Боко Харам" в Камеруні загинуло близько 1000 чоловік, повідомляє місцевий уряд.

Як повідомляв УНІАН, 17 лютого в Анкарі стався потужний вибух, унаслідок якого, за останніми даними, загинули 28 людей, понад 60 отримали поранення. Вибух стався у годину пік за 300 метрів від військового штабу в той час, коли автобус з військовослужбовцями проїжджав повз.