Сирійська влада пообіцяла відновити давню Пальміру, зруйновану ІДІЛ

Про це заявив глава сирійського департаменту із захисту історичної спадщини Мамун Абделькарім в бесіді з Reuters, повідомляє РБК.

Він розповів, що розраховує, що Пальміра буде повернена під контроль влади протягом декількох днів, так як урядові війська досягли значних успіхів у західній та північній частинах міста, і пообіцяв відновити пам'ятники римської епохи «послання проти тероризму».

Раніше бойовики ІД підірвали храми храми Баал Шамін і Бел, а також похоронні вежі і тріумфальну арку, вік якої становив понад 1,8 тис. років.

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Незважаючи на це, за словами Абделькаріма, багато елементів ще збереглися, в тому числі і стіни навколо храму Бел, амфітеатр та ін. Тим не менш оцінити реальний розмір шкоди неможливо, поки команда фахівців не увійшла в місто, додав він. «Ми принесемо життя назад в Пальміру», — уклав Абделькарім.

Раніше Reuters з посиланням на державні ЗМІ САР повідомило, що сирійська армія, вибивши бойовиків з давньої фортеці Пальміри, повністю взяла під свій контроль район Аль-Амірія (в трьох кілометрах на північ від давньої Пальміри).

Антична Пальміра, стародавній пам'ятник, що входить до списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, перебувала під контролем бойовиків ІДІЛ з травня 2015 року. 24 березня сирійській армії вдалося увійти в місто.