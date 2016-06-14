ЗМІ: хакери уряду РФ зламали мережу комітету Демократичної партії США

Комп'ютерна мережа Демократичного національного комітету США була зламана російськими хакерами. Про це у вівторок, 14 червня, повідомляє Deutsche Welle з посилання на видання The Washington Post, яке цитує працівників комітету та безпекових експертів, яких залучив комітет. У повідомленні зазначається, що мова йде про "хакерів російського уряду".

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Росіянам вдалося отримати доступ до усіх повідомлень електронної пошти та чатів, а також до усієї бази даних досліджень щодо імовірного президентського кандидата від Республіканської партії Дональда Трампа. Деякі з хакерів мали доступ до комп'ютерів комітету протягом близько року, що було виявлено під час масштабної безпекової перевірки.

Водночас, за даними Демократичного національного комітету, фінансова, донорська чи персональна інформація не була ціллю хакерів, і це вказує на те, що злам був шпигунською акцією, а не роботою звичайних злочинців.

«Нас сприймають, як ворога Росії, - заявив Шон Генрі, очільник компанії, яка долала наслідки хакерської атаки. - Їхня робота, коли вони прокидаються кожного дня, є збирати розвідувальні дані проти політики, практики та стратегій уряду США".

Нагадаємо, оглядачі зазначають, що Трамп є більш вигідним президентським кандидатом для Кремля, ніж екс-держсекретар США Хілларі Клінтон.

Як повідомляв УНІАН, німецька Федеральна служба захисту конституції (BfV) повідомила, що за атаками на держустанови стоїть група хакерів, яка називає себе Sofacy. У BfV є підстави вважати, що ними керує Росія.