Трампа і російську еліту пов'язують тісні відносини - The Washington Post

Коли Дональд Трамп вперше привіз до Москви конкурс краси "Міс Всесвіт", він опинився у своїй стихії - обертався в суспільстві конкурсанток і бізнес-магнатів. "Однак Трамп особливо прагнув появи ще одного почесного гостя - російського президента Володимира Путіна", - пишуть журналісти Том Хамбургер, Розалінд С. Хелдерман і Майкл Бірнбаум в матеріалі для The Washington Post, передає Инопресса.

"Трамп послав Путіну через "Твіттер" особисте запрошення побувати на конкурсі, і планувалося, що зустріч між нью-йоркським бізнесменом і російським лідером віч на віч відбудеться за день до шоу. В останню хвилину Путін скасував зустріч, але надіслав декоративну лаковану скриньку (це традиційний російський подарунок) і теплий лист, розповідає московський мільярдер Араз Агаларов, який був посередником між Трампом і російським лідером", - йдеться в статті.

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"І все ж той вікенд став для Трампа успішним. Він отримав відсоток від 14 млн доларів, які внесли Агаларов та інші інвестори заради того, щоб конкурс відбувся у Москві. Агаларов сказав, що він і Трамп підписали угоду про будівництво в серці Москви "Вежі Трампа" (це, як мінімум, п'ята спроба Трампа здійснити такий проект). А Трамп, мабуть, надихнувся завдяки спілкуванню з російською фінансовою елітою на конкурсі й пишному афтер-паті в московському нічному клубі", - йдеться в статті.

Серед американських політичних лідерів переважає думка, що Путін - це ізгой, що нехтує правами людини та порушує міжнародні норми.

Трамп висловлює іншу точку зору, почасти продиктовану його прагненнями в бізнесі, продовжують автори. "З 80-х років Трамп і члени його сім'ї багато разів приїжджали в Москву в пошуках сприятливих можливостей для бізнесу, а також розраховував на російських інвесторів як покупців нерухомості по всьому світу", - йдеться в статті.

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Як пише The Washington Post, світогляд Трампа багато в чому сформовано комерцією, а не аналітичними центрами, дискусіями в уряді і міжнародними дипломатичними конференціями, як у типових кандидатів у президенти США.

"Це також відображає готовність Трампа дивитися на інших світових лідерів через призму своїх власних особистих зв'язків. В Республіканській партії здатність дати відсіч Путіну вважається показником стійкості, але відносини Трампа з російським лідером, навпаки, відрізняються взаємними лестощами", - пише газета. Путін назвав Трампа "яскравою" й "талановитою" людиною, а Трамп заявив, що такий комплімент для нього - честь.

У минулий четвер на мітингу Трамп заявив, що не стане цуратися російського лідера. "Людина назвала мене генієм, а я, що, буду його відкидати?" - сказав він. У п'ятницю в Петербурзі Путін знову назвав Трампа "яскравою людиною" і сказав, що вітає пропозицію Трампа стосовно "повноформатного відновлення" американо-російських зв'язків.

Трамп на зустрічах із виборцями закликав до оновленого партнерства з Москвою, а також до реформи НАТО. "Крім того, Трамп оточив себе командою радників, які мали фінансові зв'язки з Росією", - стверджує видання.

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Об'єднання ділового і політичного "порядку денного" Трампа було очевидним під час його поїздки в Москву в 2013 році, вважає видання.

Араз Агаларов і його син Емін Агаларов повідомили виданню, що після конкурсу краси подружилися з Трампом, а будучи у нього в гостях в Нью-Йорку, чули, як він викладає свій погляд на американо-російські відносини.

"Він весь час говорив: "Кожен раз, коли є тертя між США і Росією, це погано для обох країн. Щоб люди отримували користь, проблему треба вирішити. Нам слід бути друзями", - згадував Емін Агаларов.

"Росія подала сигнал, що глибоко цікавиться виборами в США і особливо Трампом. Посол РФ в США, порушивши традицію, згідно з якою дипломати тримаються подалі від внутрішньої політики, у квітні був присутній на промові Трампа про зовнішню політику, в якій він закликав завершити "цей жахливий цикл ворожості" між двома країнами", - пише The Washington Post.

Минулого тижня The Washington Post повідомила, що хакери, пов'язані з російським урядом, отримали доступ до досьє на Трампа, складеним Національним комітетом Демократичної партії.

"Представник російського посольства сказав, що присутність посла Сергія Кисляка на промові Трампа не слід розцінювати як ознаку особливого ставлення Росії до Трампа. "Ніяких переваг немає", - сказав представник посольства Юрій Мельник. І все ж ці відносини викликають тривогу в столицях західних держав, а також у зовнішньополітичному співтоваристві в США", - наголошується в матеріалі.

Росіяни стали однією з ключових груп покупців нерухомості, побудованої Трампом у США та інших країнах.

"У 2013 році Трамп знайшов для якогось проекту у сфері нерухомості в Москві нового російського партнера. Це був уродженець Азербайджану Араз Агаларов", - йдеться в статті.

"Агаларов розбагатів частково на будівельних проектах, що фінансувалися державою. Це знак близькості компанії до уряду Путіна. Незабаром після конкурсу краси Путін нагородив Агаларова-старшого престижним орденом Пошани РФ", - йдеться в статті.

Агаларов і його син Емін дали інтерв'ю газеті деякий час тому цього року.

"Вони сказали, що познайомилися з Трампом після того, як найняли конкурсанток "Міс Всесвіту" для одного з музичних кліпів Еміна. У підсумку Трамп знявся у кліпі разом з королевами краси. Агаларови сказали, що після відеокліпу та конкурсу краси в 2013 році у них склалися більш широкі відносини з Трампом, в тому числі вони обговорювали будівельний проект в Москві", - йдеться в статті.

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"Емін Агаларов сказав, що угода щодо "Вежі Трампа" так і не просунулася далі попереднього обговорення, але він і його батько не втратили інтересу до можливого проекту в майбутньому", - пишуть автори.

У старших радників Трампа теж були зв'язки з Росією, стверджує видання. Голова виборчого штабу Пол Манафорт укладав мультимільйонні угоди з проросійськими олігархами і довгий час був радником Віктора Януковича, проросійського президента України.

Радник Трампа на праймеріз в Нью-Йорку Майкл Капуто в 90-ті роки прожив в Росії сім років і працював з "групами, які підтримували тодішнього президента Єльцина", як пише газета. У 2000 році "Газпром-медіа" на кілька місяців уклала з Капуто контракт на поліпшення іміджу Путіна в США.

Екс-глава Розвідувального управління Пентагону Майкл Флінн, який, можливо, стане балотуватися у віце-президенти разом з Трампом, "приголомшив дипломатичне співтовариство тим, що сидів близько від Путіна в 2015 році в Москві на вечері в честь RT, англомовної телекомпанії, союзника Кремля, яка мовить на США та інші західні країни", - йдеться в статті.

Ще один радник Трампа, Картер Пейдж, колись керував російським відділенням Merrill Lynch і, в тому числі, консультував "Газпром".

За словами авторів, Трамп обговорював своє ставлення до Росії зі своїми російськими діловими партнерами.

"Він весь час підкреслює, що вважає президента Путіна сильним лідером, - сказав Емін Агаларов. - Це могло б стати вражаючим проривом. Якщо [Трамп] стане президентом і дійсно подружиться з Путіним, ми будемо кожен рік уникати не менше 10 воєн".