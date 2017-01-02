У США невідомий влаштував стрілянину, є поранені
08:55, 02 січня 2017Світ
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Серед поранених є підліток, якого доставили в лікарню у критичному стані.
Ілюстрація / REUTERS
У США у місті Маямі, що на сході штату Флорида невідомий влаштував стрілянину, внаслідок якої є поранені. Про це повідомляє BNOnews.
Зокрема, поранення отримали семеро людей, а один з них — підліток — був доставлений у лікарню у критичному стані.
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Невідомий під'їхав на авто до групи людей, яка зібралась неподалік приватного будинку на святкування Нового року, і відкрив стрілянину.
Мотиви нападники невідомі. Наразі поліція веде слідство.
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