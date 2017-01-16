Вбивцю російського посла поховали на безіменному кладовищі в Анкарі – ЗМІ

Як повідомляє агентство «Анадолу», тіло вбивці минулого тижня було передано представникам місцевого муніципалітету для поховання.

Згідно із законодавством, рідні могли забрати тіло Алтинташа з моргу протягом 15 днів, але не зробили цього.

Після завершення всіх процедур вбивця був похований.

Як повідомляв УНІАН, російський посол Андрій Карлов був убитий 19 грудня в Центрі сучасного мистецтва в Анкарі. Йому в спину випустив 9 куль колишній співробітник турецької поліції Мевлют Алтинташ, який був звільнений з правоохоронних органів після спроби державного перевороту в липні 2016 року.

Читайте такожУ Туреччині заарештували п'ять осіб у справі про вбивство російського посла

Після вбивства він вигукував: "Аллаху Акбар! Ми вмираємо в Алеппо, ти помреш тут".

Алтинташ був убитий на місці співробітниками поліції.

20 грудня глава МЗС Туреччини Мевлют Чавушоглу припустив, що за вбивством російського посла Андрія Карлова стоять послідовники опозиційного проповідника Фетхуллаха Гюлена. Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган також висуває цю версію.