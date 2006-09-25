Президент Ізраїлю в Києві відвідає Бабин Яр і синагогу Бродського

26 вересня о 19.30 у Синагозі Бродського (Київ, вул. Шота Руставелі, 13) відбудеться зустріч Президента Ізраїлю Моше КАЦАВА з єврейською громадою України.

Як повідомили УНІАН в Посольстві Ізраїлю в Україні, М.КАЦАВ перебуватиме у Києві з візитом у рамках проведення Міжнародного форуму «Let my people live!», присвяченого 65-річчю трагедії Бабиного Яру.

27 вересня о 9.30 біля пам’ятника Менора у Бабиному Яру відбудеться церемонія вшанування пам’яті жертв Бабиного Яру за участю Президента Ізраїлю М.КАЦАВА, представників урядової делегації Держави Ізраїль, представників Меморіального центру пам`яті жертв Голокосту та героїв Опору «Яд Вашем», Єврейської агенції «Сохнут»; керівників єврейських організацій України та світу. У рамках траурної церемонії відбудеться покладання вінків до пам’ятника Менора у Бабиному Яру.

Акредитація за телефонами прес-служби Посольства Ізраїлю: 586-15-28 і 586-15-29.