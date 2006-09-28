Міністр оборони Росії оголосив Грузію ”бандитською державою”

Бандитизм у Грузії набув державних масштабів. З такою заявою виступив глава Міноборони РФ Сергій Іванов.

"Бандитизм у Грузії набув державних масштабів. Ми вже попереджали і ще раз попередили як військовослужбовців, так і членів їх сімей, щоб вони по можливості не виходили на вулицю", - заявив Іванов.

Він також звинуватив "деякі країни, які нещодавно вступили до НАТО", в тому, що вони постачають до Грузії зброю, яка раніше була їм поставлена з СРСР із забороною на реекспорт. "Таким чином, здійснюється пряме порушення чинної угоди в галузі контролю за звичайними озброєннями. Це вже піратство", - вважає міністр, який у п`ятницю візьме участь в засіданні Ради Росія-НАТО в Словенії.

Зі свого боку спікер Ради Федерації РФ Сергій Міронов вважає, що дії грузинських властей можуть призвести до війни. За його словами, в історії аналогічні напади шпигуноманії вже ставали етапом підготовки держави до розв`язння військових дій.

Як повідомлялося, ввечері 27 вересня грузинська поліція затримала шістьох російських військовослужбовців за звинуваченням у шпигунстві. Нині в СІЗО в Тбілісі перебувають офіцери Головного розвідувального управління Олександр Сава, Дмитро Казанцев, Олександр Баранцев, Олександр Завгородцев, а також старшина-контрактник Руслан Скрильников. Ще один військовослужбовець ГРУ Костянтин Пічугин, за твердженням грузинської сторони, переховується в посольстві РФ.

МЗС Росії відкликало для консультацій до Москви посла РФ в Тбілісі Вячеслава Коваленко, а також евакує співробітників російських установ в Грузії та членів їх сімей. Відповідне повідомлення опубліковане на сайті російського зовнішньополітичного відомства.

У ньому наголошується, що "з огляду на зрослу загрозу для безпеці співробітників російських установ в Грузії та членів їх сімей вирішено почати їх часткову евакуацію з цієї країни. Перші рейси літаків МНС Росії в цих цілях заплановані на 29 вересня".

Лента.ру