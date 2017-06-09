У Чорне море впав військовий гелікоптер Болгарії під час навчань

Під час навчань у Чорному морі впав військовий вертоліт Болгарії. Про це повідомляє БГНЕС з посиланням на ВМС Болгарії.

Вертоліт впав у море на відстані 7 морських миль від гирла річки Камчія, неподалік від Варни. Одразу ж було розпочато рятувальну операцію. Трьом членам екіпажу вдалося вижити, стан одного з них важкий.

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Зазначається, що це сталося близько 12.30 за місцевим часом, коли вертоліт AS „Пантер" – 565 MB виконував одне з завдань тактичних навчань „Черно море – 2017".

Постраждалих доставили до лікарні у Варні. За фактом падіння вертольота ведеться розслідування.