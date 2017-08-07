КНДР відкинула пропозицію Південної Кореї налагодити відносини

Глава МЗС КНДР Лі Ен Хо відповів відмовою на пропозицію свого південнокорейського колеги Кан Ген Хва позитивно відповісти на ініціативу налагодити стосунки між двома країнами. Про це повідомляє агентство Yonhap.

"Південній стороні не вистачає щирості", - наводить агентство слова Лі Ен Хо. Так він прокоментував заклик Кан Ген Хва позитивно відповісти на ініціативи президента Південної Кореї Мун Чже Іна.

Раніше північнокорейський міністр провів зустріч з главою МЗС КНР Ван В. Представник Китаю заявив, що все ж сподівається на швидкі переговори між двома країнами.

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Раніше Південна Корея запропонувала КНДР провести переговори військових представників по зниженню напруженості на Корейському півострові, а також відновити діалог по лінії Червоного Хреста.

Після цього Сеул направив Пхеньяну конкретні пропозиції з датами переговорів, які вже пройшли, між тим позитивної відповіді від Північної Кореї так і не надійшло.

Нагадаємо, що рада безпеки ООН посилила санкції проти КНДР. Був заборонений експорт вугілля, заліза, свинцю і морепродуктів.