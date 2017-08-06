Радбез ООН посилив санкції проти КНДР: заборонили експорт вугілля, заліза, свинцю та морепродуктів

Радбез ООН одноголосно проголосував за проект резолюції щодо посилення санкцій проти КНДР. Про це повідомляє Reuters.

Проект резолюції був розроблений в США у відповідь на два запуску міжконтинентальних балістичних ракет Північною Кореєю.

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Згідно з документом, КНДР забороняється експорт вугілля, заліза, залізної руди, свинцю, свинцевої руди, а також морепродуктів. Крім того, державам – членам ООН забороняється збільшувати число робочих з Північної Кореї всередині країни і робити інвестиції в спільні проекти з північнокорейськими компаніями.

Також Радбез ООН додав дев'ять осіб і чотири компанії КНДР у чорний список ООН.

Як повідомлялося, генсек ООН засудив запуск ракети КНДР і закликав відновити відносини з Південною Кореєю.

Нагадаємо, що 29 липня Північна Корея заявила про другий успішний запуск міжконтинентальної балістичної ракети "Хвасон-14".