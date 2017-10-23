США готуються до переведення ядерних бомбардувальників B-52 на бойове чергування

ВПС США підготувалися до переводу бомбардувальників B-52 з ядерною зброєю на борту на постійне бойове чергування.

Про це виданню Defence One розповів начальник штабу ВПС США генерал Девід Голдфейн, передає Медуза.

Він підкреслив, що остаточне рішення про переведення бомбардувальників на бойове чергування поки не прийнято. Він зазначив, що підготовка до переведення — це не реакція на якусь конкретну подію, а відображення загальної ситуації у світі.

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У разі переведення B-52 на бойове чергування, кілька цих бомбардувальників будуть постійно розміщені поруч із злітно-посадковою смугою авіабази Барксдейл в готовності вилетіти на завдання з ядерною зброєю в будь-який момент.

Defence One зазначає, що B-52 не знаходилися на бойовому чергуванні з закінчення Холодної війни в 1991 році.