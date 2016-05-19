На острові Гуам невдовзі після зльоту впав бомбардувальник B-52 ВПС США
05:14, 19 травня 2016Світ
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Стратегічний бомбардувальник B-52 ВПС США розбився невдовзі після зльоту з авіабази на острові Гуам, усі семеро членів екіпажу встигли залишити літак.
REUTERS
Про це повідомляє Лента.ру з посиланням на Associated Press.
Авіакатастрофа сталася на авіабазі Андерсен у четвер, 19 травня, о 08:30 за місцевим часом.
B-52, перекинутий на Гуам із штату Північна Дакота для забезпечення присутності США в Тихоокеанському регіоні, виконував навчальний політ.
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На борту літака знаходився екіпаж із 69-ї експедиційної бомбардувальної ескадрильї.
Причини авіакатастрофи поки невідомі.
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