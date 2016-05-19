На острові Гуам невдовзі після зльоту впав бомбардувальник B-52 ВПС США

Про це повідомляє Лента.ру з посиланням на Associated Press.

Авіакатастрофа сталася на авіабазі Андерсен у четвер, 19 травня, о 08:30 за місцевим часом.

B-52, перекинутий на Гуам із штату Північна Дакота для забезпечення присутності США в Тихоокеанському регіоні, виконував навчальний політ.

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На борту літака знаходився екіпаж із 69-ї експедиційної бомбардувальної ескадрильї.

Причини авіакатастрофи поки невідомі.