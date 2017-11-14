Суд у Сан-Франциско частково розблокував антиміграційний указ Трампа

Федеральний апеляційний суд у Сан-Франциско у понеділок, 13 листопада, ухвалив рішення, що останній антиміграційний указ президента країни Дональда Трампа є частково правомірним.

Таким чином, він дозволив уряду заборонити в'їзд до США громадянам шести переважно мусульманських країн, якщо вони не мають родичів у Сполучених Штатах, повідомляє Deutsche Welle з посиланням на Reuters.

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Йдеться про Іран, Лівію, Сирію, Ємен, Сомалі та Чад. Рішення суду не стосуватиметься Північної Кореї та Венесуели, які також були згадані в антиміграційному указі Трампа. Окрім того, право в'їхати в США зберігатимуть громадяни зазначених мусульманських країн, якщо вони мають "формальні, задокументовані" відносини із американськими юридичними особами на кшталт університетів.

Нагадаємо, у жовтні антиміграційний указ Трампа, підписаний 24 вересня, було заблоковано суддею Дерріком Вотсоном. Перший антиміграційний указ Трампа, підписаний ще в січні, одразу після його вступу на посаду, також було заблоковано суддями. Другий антиміграційний указ Трамп підписав у березні, однак він теж став предметом судової тяганини. У червні Верховний суд США частково дозволив його застосування терміном на 90 днів. Після того, як указ втратив чинність, у вересні Трамп підписав ще один, щодо якого і ухвалив рішення суд у Сан-Франциско.