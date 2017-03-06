Трамп підписав новий антимігрантський указ - ЗМІ

Президент США Дональд Трамп сьогодні, 6 березня підписав новий закон про тимчасову заборону на в’їзд до країни громадян низки мусульманських країн, повідомляє Politico.

Видання зазначає, що згідно із новим документом, під заборону в’їзд до США віднині не підпадають ті, хто вже має візи на руках, також зі списку семи мусульманських країн, що підпадають під заборону, виключений Ірак.

Документ також не містить пунктів, які віддають пріоритет для біженців-християн з мусульманських країн.

У той же час новий антімміграційний закон передбачає заборону на в’їзд до США громадян шести країн на 90 днів: Ірану, Лівії, Сомалі, Судану, Сирії та Ємену. Також припиняє прийом біженців з усього світу на 120 днів.

Нагадаємо, Трамп 27 січня підписав розпорядження, згідно з яким на невизначений термін припинявся прийом біженців з Сирії. Всі інші програми з прийому біженців були припинені на 120 днів. Також указ забороняв в'їзд до США всім громадянам семи мусульманських країн на 90 днів.

Після підписання указу в США пройшли багатотисячні акції протесту проти рішення Трампа. Сотні американських дипломатів висловили протест проти указу. З критикою міграційної політики нового президента виступив в тому числі його попередник - Барак Обама. Указ Трампа оскаржувався в декількох судових інстанціях.