У США закінчився термін дії антиміграційного указу Трампа

Термін чинності суперечливого антиміграційного указу президента США Дональда Трампа закінчився в неділю, 24 вересня. У Білому домі станом на вечір суботи не робили заяв із приводу подальших кроків щодо цього питання, як пише DW.

У міністерстві національної безпеки США рекомендують запровадити "жорсткі" та "індивідуальні" заходи, які можуть стосуватися восьми або дев'яти країн, які не виконали вимоги США щодо посилення антитерористичних заходів та стандартів в'їзних документів, передає інформагенція dpa з посиланням на американські медіа.

Читайте такожТрамп запропонував відмовитися від лотереї Green Card

Нагадаємо, своїм другим антиміграційним указом Трамп тимчасово заборонив в'їзд до США громадянам шести країн, населених переважно мусульманами. Ідеться про Іран, Лівію, Сомалі, Судан, Сирію та Ємен. Заборона була чинною 90 днів.

Невдовзі після підписання указу низка судів визнали документ дискримінаційним і блокували розпорядження Трампа. Судді не погодилися з аргументами Білого дому про те, що указ покликаний посилити національну безпеку США та захистити країну від тероризму. У відповідь адміністрація Трампа звернулася до Верховного суду США з проханням визнати указ законним. Верховний суд скасував рішення судів нижчої інстанції.