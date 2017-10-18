Гавайський суд призупинив новий міграційний указ Трампа

Федеральний суддя, який засідає в штаті Гаваї, призупинив дію останнього за часом міграційного указу президента Дональда Трампа, що забороняє в'їзд у США громадянам восьми країн, включаючи шість переважно мусульманських. Указ повинен був почати діяти в середу, пише Бі-Бі-Сі.

Указ, виданий у вересні, поширюється на громадян Ірану, Ємену, Лівії, Сирії, Сомалі, Чаду, Північної Кореї і окремих посадових осіб Венесуели. Стосовно Північної Кореї і Венесуели суддя залишив указ в силі.

Суддя Деррік Уотсон, призначений президентом Обамою, мотивував своє рішення тим, що в новому указі збереглися все ті ж порушення закону, які він побачив у попередній редакції указу, виданій в березні. Той указ суддя також заблокував до вступу в силу.

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На думку судді, заборона на в'їзд потенційно стосується 150 мільйонів людей із шести країн і суперечить інтересам Сполучених Штатів.

На відміну від двох попередніх указів, виданих у січні та березні, нова заборона встановлюється безстроково. Адміністрація Трампа пояснювала, що країни, які потрапили під заборону, не здатні або не бажають надавати владі США інформацію, необхідну для оцінки звернень за візами.

Суддя Уотсон виніс своє рішення у відповідь на скаргу уряду штату Гаваї.

Паралельно штати Вашингтон, штат Массачусетс, Каліфорнія, Орегон, Нью-Йорк і Меріленд також оскаржують указ президента у федеральному окружному суді в Сіетлі.

У заяві прес-секретаря Білого дому говориться, що "ці обмеження життєво необхідні для забезпечення відповідності країн мінімальним стандартам безпеки, необхідне для однаковості нашої імміграційної системи і безпеки нашої країни".

Вона додала, що дії президента були юридично обґрунтованими і висловила надію на те, що апеляційні інстанції в кінцевому підсумку визнають правомірність указу.