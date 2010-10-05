Лауреатами Нобелівської премії з фізики стали творці графену

14:52, 05 жовтня 2010
Світ
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Гейм і Новоселов працюють у Великобританії

У Стокгольмі оголошено лауреатів Нобелівської премії з фізики за 2010 рік. Ними стали вихідці з Росії Андре ГЕЙМ - підданий Нідерландів і російсько-британський громадянин Костянтин НОВОСЕЛОВ, передає радіо «Свобода».

Вони створили матеріал графен - надтонкий і дуже міцний провідник, який є формою вуглецевої плівки завширшки один атом. Йому передрікають значну роль в електроніці.

А.ГЕЙМ і К.НОВОСЕЛОВ працюють у британських університетах.

Премію в півтора мільйони доларів вони розділять між собою.

 

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