Лауреатами Нобелівської премії з фізики стали творці графену
14:52, 05 жовтня 2010Світ
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Гейм і Новоселов працюють у Великобританії
У Стокгольмі оголошено лауреатів Нобелівської премії з фізики за 2010 рік. Ними стали вихідці з Росії Андре ГЕЙМ - підданий Нідерландів і російсько-британський громадянин Костянтин НОВОСЕЛОВ, передає радіо «Свобода».
Вони створили матеріал графен - надтонкий і дуже міцний провідник, який є формою вуглецевої плівки завширшки один атом. Йому передрікають значну роль в електроніці.
А.ГЕЙМ і К.НОВОСЕЛОВ працюють у британських університетах.
Премію в півтора мільйони доларів вони розділять між собою.
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