Лауреатами Нобелівської премії з фізики стали творці графену

У Стокгольмі оголошено лауреатів Нобелівської премії з фізики за 2010 рік. Ними стали вихідці з Росії Андре ГЕЙМ - підданий Нідерландів і російсько-британський громадянин Костянтин НОВОСЕЛОВ, передає радіо «Свобода».

Вони створили матеріал графен - надтонкий і дуже міцний провідник, який є формою вуглецевої плівки завширшки один атом. Йому передрікають значну роль в електроніці.

А.ГЕЙМ і К.НОВОСЕЛОВ працюють у британських університетах.

Премію в півтора мільйони доларів вони розділять між собою.