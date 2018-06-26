Експерт: Росія втягується в кризу, яка може поставити під сумнів існування держави

Вперше за багато років російська влада по-справжньому злякалися... Газпром сильніший за МЗС... Росія – слабшає як держава, стає сировинним придатоком... На запитання УНІАН відповів політолог, доктор історичних наук, професор Валерій Соловей. ВПЕРШЕ ЗА БАГАТО РОКІВ РОСІЙСЬКА ВЛАДА СПРАВДІ ЗЛЯКАЛАСЯ Валерію Дмитровичу, на якому етапі свого розвитку нині Росія? Іншими словами, що за країна Росія сьогодні? Щоб відповісти на це запитання, потрібно прочитати або цілу лекцію, або спробувати вкластися в одну фразу. Я б сказав, що Росія, як казали в російській літературі ХІХ століття, країна “межеумочная”. Тобто Росія перебуває між певними станами, до яких вона не прийшла, і тут почала формуватися нова якість. Якщо говорити дуже поглиблено, то Росія і Україна пішли різними шляхами. Росія почала будувати ринкову економіку у поєднанні з авторитарною державою, Україна пішла шляхом плюралізму. Це різні моделі. Я не беруся обговорювати, чому вони пішли різними траєкторіями, але, на мій погляд, Україна пішла кращим шляхом. Російська модель виглядала дуже успішною, і наслідки «помаранчевої революції» у нас підносилися як доказ успіху російського вибору. Але нині Росія втягується в колосальну кризу, хоча, власне, вона з неї не виходила. Просто ми підходимо до нового оберту цієї кризи. Причому йдеться не про економічну кризу, а про кризу соціополітичну. Ця криза може поставити під сумнів саме існування цієї держави.

Ви маєте на увазі наближення президентських виборів 2012 року? Ні, все набагато фундаментальніше. У Росії зростає масова незадоволення тим, що тут побудовано і що склалося. Рефрен, який об`єднує всіх незадоволених, – згори вниз і знизу вгору – несправедливість. Усі хочуть справедливості. Її хочуть як великі підприємці, які вбачають несправедливість у тому, що їх гноблять, так і маса населення. Ця держава виявилася вкрай неефективною, вона існує тільки завдяки нафті, газу й іншій сировині. А також завдяки інерції населення. Росіяни довго приходили до тями після шоку 90-х років, і потребували якоїсь паузи, перепочинку. Населення одержало цю паузу, але з`ясувалося, що шлях, як здавалося, процвітання, - це шлях в нікуди. Далі – порожнеча. Скоріше, в цій порожнечі чаїться урвище.

Тобто в Росії може відбутися щось екстраординарне?

Насправді такі події вже почали відбуватися. Те, що відбувалось у грудні в Москві і в інших містах європейської Росії (я маю на увазі заворушення на етнічному грунті) – це події екстраординарні. Вперше в Росії почалися масові заворушення. І дуже важливо, що кістяк цих виступів складають молоді люди, виховані в пострадянську епоху. Вони вільні від обмежень людей мого покоління. Моє покоління – люди 40-50-х років – більш законопокірні, хоча їм може не подобатися державна влада. Сучасна російська молодь дуже критично ставиться до держави. Вона відчайдушна або, як кажуть зараз у Росії, відморожена. Такі людей не так вже й мало і, що дуже важливе, вони живуть в іншому технологічному середовищі. Інтернет дозволяє координувати дії, проводити масові акції, не потребуючи ніяких формальних структур – зустрічей, узгоджень. Міліція когось заарештує, але це не змінює ситуації, все одно знайдеться група людей, яка через Мережу закликатиме вийти на мітинги. Я бачу за реакцією, що російська влада боїться, вперше за багато років російська влада справді злякалася. Тому що це не ті, хто виходить на Тріумфальну площу (тих небагато, і їх вплив обмежений), це люди, за якими стоїть маса російського народу. Тому що цей народ відчуває себе приниженим і ображеним. Які будуть наслідки і довгострокова динаміка, я не беруся передбачати. Поясню чому – не через страх. Я дуже довго займався вивченням революцій і можу сказати дуже спрощено так: можна передбачити державну або загальнонаціональну кризу, для цього є методики, але неможливо передбачити революцію. Росія втягується в кризу.

Наскільки небезпечна для російської держави етнічна складова цих виступів?

Це безпечно для Росії, хоч як дивно. Тому що йдеться про право голосу 80% населення. Росіяни, які становлять 79-80% населення Росії, вважають, що вони не мають права голосу, і я з ними згоден. Яка ж загроза від того, що люди, предки яких створювали Росію і чиєю працею вона тримається, отримають права голосу? Це найдемократичніша вимога.

Те, що відбулося на Манежній площі, – ще зовсім не бунт. Це навіть ще не гроза. Це перші сполохи... Дивно, але з грудня в країні щось змінилося в масових відчуттях. Це відчуваєш шкірою. Це досить важко описати. Для цього потрібно тут бути. Я сьогодні листувався зі своїм колегою з Англії, і він запитував, що відбувається в Росії. Я відповів: «Це передати словами важко, а концептуалізувати взагалі неможливо».

Є відчуття, що ми перед грозою – похмуре суворе мовчання тут нависає, щось погане, щось недобре. Ненависть. У Росії з`явилося дуже багато ненависті. Порівнюючи з Україною, можу сказати, що в Україні за всіх її економічних і соціальних проблем значно спокійніше суспільство. Не розслаблене, як грецьке або італійське. А в Росії накопичується те, що психологи називають «невідреагованою напругою». Тут дуже високий рівень агресії, причому агресії, що не знайшла виходу. Тут дуже багато взаємної ненависті. Достатньо проїхати в московському метро, особливо в години пік. Це модель соціального пекла. Люди постійно живуть в пеклі, природно, що вони починають ненавидіти і один одного, і владу. Ця енергія знаходить свій вихід, наприклад, у масовому алкоголізмі...

ГАЗПРОМ СИЛЬНІШИЙ ЗА МЗС Після розвалу СРСР минуло практично 20 років. І сьогодні у Росії напружені відносини практично з усіма сусідами, країнами, які колись складали єдину радянську державу. Чому так відбувається? Треба дуже постаратися, щоб посваритися з усіма.

При всьому відштовхуванні від Росії, був пієтет перед Москвою. Я пам`ятаю 90-і роки, коли приїжджали українські колеги, вони дивилися знизу вгору. У всіх республіках, за винятком прибалтійських і, можливо, Грузії, був дуже сильний провінційний комплекс.

Це не секрет, але своєю політикою Росія справді примудрилася багатьох відштовхнути.

Багатьох чи всіх?

Я б сказав майже всіх. Судячи з відносин з Білоруссю, це був останній справжній союзник Росії. Зараз Росія опинилася в блискучій самоті, бо прагнення перевести все на економіко-центричну основу дуже погано закінчується. Превалює загальнонаціональна політика приватних економічних інтересів. Зрозуміло, що в якихось відносинах Газпром сильніший за МЗС, значно сильніше за те, що можна назвати «національним інтересом». Це не секрет для тих, хто займається вивченням і аналізом російської зовнішньої політики.

Крім того, цьому сприяла зневага до партнерів. У Росії весь політичний клас дивиться на Україну згори вниз. Можна почути, що українська мова – це «спотворена російська», українці – це «якась погіршена версія росіян». Вони поводяться відповідно до цього. Але Україна це все спростувала – там відбулася революція. І річ не в тому, які її підсумки. Річ у тому, що Україна виявилася здібна до самостійного вибору. Не тільки Україна, а й інші сусіди.

А цей снобізм, який тут демонструється, насправді безпідставний.

А як вам здається, сучасні українські політики позбулися провінціалізму?

Мені здається, ні. Його не те, що не можна позбутися... можна, звичайно. Але Україна зараз діє за принципом «ласкаве теля двох маток смокче» - і із Заходом, і з Росією. Це, до речі, розумна політика національних інтересів. Але є щось таке в цій пострадянській еліті незламно холопське. Раніше вони плазували перед Кремлем, тепер вони так само поводяться перед Вашингтоном, Брюсселем, Берліном. В українському Кабміні був чиновник (не хотів би називати його прізвище), який був зразком радянської людини, але після розпаду Союзу переорієнтовувався на захід. Зараз він говорить, що забув російську мову, хоча раніше не знав української. Людина стала лобістом вступу України в євроструктури ирщр. Це те саме – пошук господаря.

Російська еліта відрізняється тим, що вона не вважає, що мусить перед кимось плазувати, вважає, що вона сама по собі якийсь центр. А ось еліти пострадянських країн заражені таким провінціалізмом. Хоча, чесно кажучи, таким є світоустрій. Дуже важко в сучасному світі залишитися незалежним. Можна бути незалежним, якщо від усіх закритися, як Північна Корея, або стати технологічно дуже розвиненою, як Південна Корея.

УКРАЇНА МАЄ ШАНСИ БУТИ ПРИЙНЯТОЮ В ЄВРОСОЮЗ, У РОСІЇ ЇХ НЕМАЄ ВЗАГАЛІ Нині Росія активно працює над різними інтеграційними об`єднаннями - Митний Союз, ЄЕП, ОДКБ. Міністр закордонних справ Лавров взагалі говорив про створення Євразійського союзу. Чи можуть на тлі складних відносин з потенційними членами такі структури бути в принципі успішними? В принципі, якщо буде політична воля з боку Росії і збіг економічних інтересів, це було б можливо. Але я не впевнений, що це завдання під силу нинішній російській еліті, яка здатна рушити в цьому напрямі, але в неї, зазвияай, немає волі щось довести до кінця. Хоча б тому, що такого роду союз обмежить якісь групові і приватні інтереси. Як сказав один російський журналіст, усі російські чиновники – державники і патріоти, але рівно до того моменту, поки це не вступає в конфлікт з їх особистими інтересами. Це стосується і політики Росії в цілому.

Я не дуже вірю, що це можливо. Потім, історичного часу не так багато. Росія – держава, яка слабшає. Вона слабшає демографічно, слабшає технологічно, адже ідея модернізації з`явилася не від хорошого життя. А від того, що наш товар (сировина), звичайно, потрібен, але його значення зменшуватиметься. А більше нам нічого запропонувати. Росія справді сировинний придаток. Свого часу Радянський Союз критикували за те, що він експортує тільки сировину, але тоді продавалося значно більше машинобудівної продукції.

А участь України в цих структурах не суперечила б просуванню в європейському напрямі? Наприклад, тим же переговорам про зону вільної торгівлі між Україною і ЄС? Економічна доцільність для України в економічних об`єднаннях на пострадянському просторі, звичайно, є. Європа поки що - це все-таки журавель в небі з дуже простої причини – сьогодні в неї не дуже багато грошей. Я думаю, що якби не було глобальної економічної кризи, то інтеграція України, як і Білорусі, в європейські структури йшла б значно швидше.

Криза не закінчилася в Європі, і ми можемо побачити її черговий виток, причому масштабніший, ніж попередній. Це стримує можливості інтеграції України. Хоча, якщо говорити про якесь стратегічне майбутнє, то Україна має шанси бути прийнятою до Євросоюзу. У Росії їх немає взагалі. Хоча кращі шанси у Білорусі. Тільки-но піде Лукашенко, за 2-3 роки Білорусь може стати членом Євросоюзу. З усіх країн вона найбільш готова і найлегше піддається інтеграції. У України шанси значно менші, але, проте, вони є.

Сьогодні керівники України і РФ демонструють поліпшення відносин між двома країнами. Чи можна прогнозувати, чим в середньостроковій перспективі закінчиться така дружба? Думаю, вона закінчитися підписанням якихось економічних угод. Але я б не став переоцінювати значення цієї дружби. У мене таке відчуття, що за флером цієї дружньої риторики Янукович проводить цілком прагматичну політику на користь України, і якщо хочете, в принципі такий союзницький дискурс щодо Росії був необхідний після охолодження відносин за часів президентства Ющенка. Ющенко маятник загнав дуже далеко, тепер маятник іде назад, але не думаю, що можливий якийсь дуже тісний союз Росії і України. На це є серйозні причини. Можливі дуже добрі відносини, але неможливе об`єднання. Нічого схожого на Союзну державу Росії і Білорусі між Росією і Україною бути не може. Поділюся спостереженнями. Усі мої друзі в Україні, яких дуже багато, – етнічні росіяни або русифіковані українці, – ніколи не знали української мови і порівняно з 90-ми роками стали прихильниками незалежності. Причому йдеться про людей з Донбасу.

Більше того, тепер навіть від старшого покоління можна почути: «Може і добре, що розпався Радянський Союз». У 90-і роки вони думали абсолютно інакше.

Існує дискусія, хто кращий, Янукович чи Тимошенко, але не існує дискусії, бути Україні незалежною чи ні, за винятком, можливо, Криму. Усе це означає, що в Україні складається єдина українська політична нація, всередині якої йде дискусія, – будувати її як націю політичну, як пропонує умовно Схід, або етнічну – як пропонує умовно Захід України. Дискусія про мову насправді індикатор того, яку націю будувати – політичну чи етнічну.

Достатньо, щоб держава побула незалежною 20 років, хай це буде навіть опереткова незалежність, виростає покоління, яке стає її оплотом. Вони вже не знають іншої держави і культурної ситуації.

Те саме характерне для Росії. Тут молоді люди не хочуть ніяких союзів ні з ким. Ті, хто пройшов пострадянську соціалізацію, вважають, що Росія повинна бути незалежною і не потребує союзів ні з ким. Для Росії це означає якісне зрушення – росіяни перестають бути імперською нацією. Вони не хочуть імперії, не хочуть жертвувати. Кажуть, було б непогано «бути імперією», але якщо поставити питання, що ви готові за це платити – чи готові проливати кров, направляти фінанси, - ні, ніхто цього не хоче.

Українське суспільство будується як національно-демократична держава. За зразком країн, які виникали в Європі в ХІХ столітті.

Наприкінці року російський прем’єр заявив, що Росія перемогла б у Великій Вітчизняній війні без України. Для чого робляться такі заяви?

Можливо, це образа за невдалі переговори з Януковичем. Політики ж люди, і не треба переоцінювати продуманість їх слів і вчинків. Ними дуже часто рухають емоції.

По суті, якщо виходити з історичних фактів, це не правильно. Це такий укол, якщо хочете, це комплекс переваги великороса. Треба, мовляв, хохлам показати їх місце. Хай знають. Це характерно для російської політики.

Путін практично повторив це ще раз, трохи пізніше. Але ж впродовж останніх років, «одна на всіх» перемога залишалася чи не єдиною сполучною ланкою між пострадянськими країнами (крім Прибалтики, звісно). Можливо, ця риторика – розбудова якоїсь нової ідеології?

Це було єдине в нашій пам`яті, що об`єднувало. Якщо починається сепарація цієї перемоги, розділення її, то в соціологічному плані це показує, що Росія стає національною державою. Вона відокремлює, вона виділяє свою частину минулого. Вона намагається з того імперського або радянського минулого вичленувати якийсь свій домен. Слова «ми б перемогли» показують, що ми вже нікого не потребуємо. А насправді час покаже, що за цим стоїть. Важливі не слова політиків, а їх реальні дії.

Розмовляв Роман Цимбалюк, собкор УНІАН в Росії