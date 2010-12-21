Путін розповів футбольним фанатам про війну та силу Росії

Прем`єр-міністр РФ Володимир ПУТІН знову заявив, що Росія зазнала найбільших серед інших народів СРСР втрат у Великій Вітчизняній війні - 70%.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це він сказав сьогодні під час розмови з представниками об`єднань футбольних уболівальників.

Зокрема, за словами В.ПУТІНА, Росія складалася від початку як багатонаціональна, багатоконфесійна держава. Тому в народів Росії вироблялася певна культура взаємин один із одним, пошана один до одного, зазначив він.

«У цьому завжди була наша сила. Тут є й «засада» велика, й небезпека дуже серйозна. Але, якщо правильно розпорядитися цим багатством, – різноманіттям культури, то це завжди величезні переваги», - сказав російський прем`єр.

«Якщо звернутися до історії нашої, скажімо в XVII століття, коли іноземні інтервенти (тоді це були поляки) захопили Москву, й офіційна влада, умовно кажучи, була повністю паралізована, - хто піднявся на захист Вітчизни? Пересічні люди. Звідки вони взялися? Їх об`єднав, зокрема, один із об`єднувачів – громадянин Мінін, якому стоїть пам`ятник на Красній площі, - пам`ятаєте, громадянину Мініну і князю Пожарському. Хто такий Мінін? Звичайний пересічний громадянин, татарин за походженням. Віддав усе своє майно, підняв людей, закликали князя Пожарського й пішли на Москву. І звільнили її. А під час Великої Вітчизняної війни? Те ж саме. При цьому, звичайно, ми повинні з вами розуміти й знати: тут не повинно бути ніякого перекручування – понад 70% жертв прийняла на себе Росія», - сказав В.ПУТІН.

При цьому він підкреслив, що це аніскільки не применшує героїзму всіх інших народів колишнього Радянського Союзу й, перш за все, Російської Федерації.

Як повідомляв УНІАН, 16 грудня під час спілкування з росіянами у прямому ефірі В.ПУТІН заявив, що Росія перемогла б у Великій Вітчизняній війні, навіть якби Україна не входила до складу Радянського Союзу.

«Тепер із приводу наших відносин з Україною. Я дозволю з вами не погодитися, коли ви зараз сказали, що якби ми були розділені, ми не перемогли б у війні. Ми все одно перемогли б, тому що ми - країна переможців», - заявив В.ПУТІН, відповідаючи на запитання одного з росіян.

За його словами, статистика часів Другої світової війни свідчить, що найбільші втрати зазнала саме РРФСР – більш як 70%. «Це означає, що війну виграно, не хочу нікого образити, за рахунок індустріальних ресурсів РФ. Це історичний факт, це все в документах», - сказав він.

Довідка УНІАН. За даними українського історика Станіслава КУЛЬЧИЦЬКОГО, ще в 1946 році було підраховано, що втрати України у ВВВ становили 42% від загальносоюзного рівня.

За словами історика, якщо втрати Росії становили 70%, як стверджує В.ПУТІН, то в сумі виходить 112%.

«Це вже нонсенс, та ще окрім Росії й України, в складі СРСР були й інші республіки. Тобто цифра ПУТІНА просто далеко не відповідає дійсності. Я взагалі не розумію, навіщо йому потрібно було щось таке говорити, він же політик. Таке вільне трактування фактів, які всім відомі, – це просто знижує його солідність», - зазначив С.КУЛЬЧИЦЬКИЙ.