Чи розігрує Янукович російську карту?

З проханням прокоментувати візит прем`єр-міністра України Віктора Януковича до Росії УНІАН звернувся до провідних політологів

Андрій Єрмолаєв, директор Центру соціальних досліджень «Софія»:

ЗНАЧЕННЯ І РОЗКРУЧУВАННЯ ОСТАННЬОГО ВІЗИТУ ПЕРЕБІЛЬШЕНІ

Значення і розкручування останнього візиту перебільшені. Переговори в Москві про економічне співробітництво зараз не тягнуть на російську карту. Я хочу нагадати, що таке трактування виникло під час президентських виборів, коли було пряме інформаційне і кадрове втручання Росії в політичне життя України. Тоді у нас з`являлися російські політтехнологи, демонструвалася активна політична підтримка російських політиків, та й Кремль не приховував своєї підтримки Януковича на президентських виборах. Тоді російська політика виглядала як певний інтерес Росії до певного складу влади. Нині Кремль зайняв нейтральну позицію. Це видно і з публічних заяв, і в плані інструментів інформаційно-політичного тиску. А поточні переговори просто супроводжують ту роботу, яка була розпочата рік тому. Консультанти уряду працюють в рамках тих проблем, які озвучувалися ще на комітеті з економічних реформ у грудні 2006 року. Звісно, існує інформаційна складова візиту. Партія Регіонів і Віктор Янукович використовують переговори як іміджеве досягнення. Але ні російська, ні натівська карта грати на виборах не будуть. Що ж до того, що не відбувся візит Президента. Візит Віктора Януковича не був державним, він був робочим. Віктор Ющенко теж міг би собі дозволити будь-який неформальний контакт. До речі, Ющенко міг би використовувати не тільки візити високого статусу, він міг дозволити будь-який неформальний контакт з лідером країни. І Кучма свого часу активно цим користувався. Адже ніщо не заважає Президентові зустрічатися з грузинським і польським керівництвом, не тільки в статусі державних зустрічей. Прихильники прем`єра намагаються показати це як досягнення, а супротивники - як спробу розкрутити російську карту. Істина десь посередині.

Вадим Карасьов, політолог:

ЯНУКОВИЧ РОЗІГРУВАВ РОСІЙСЬКУ КАРТУ СОРОМ’ЯЗЛИВО

Спробуймо розділити підсумки на три складники: піарний, електоральний і енергетичний. Якщо говорити про піарний складник, то візит пройшов успішно, забезпечивши прем`єр-міністрові достатньо привабливу телекартинку: авіасалон, шоу, літаки. Все це мало створити враження, що насамперед літаки, ну а політика і все решта - потім. Піарна частина була якнайкращою. Що до електоральної, то її можна вважати сумнівною. Тому що Янукович розігрував російську карту сором’язливо, не випинаючи, аби з капелюха візиту не «стирчали» його електоральні наміри. Звичайно, будуть інтерпретації візиту з погляду електорального фокусу. Прихильники Януковича обіграватимуть той факт, що зустрічі Путіна і Януковича проходять достатньо регулярно і мають елементи змістовної порядку денного. А показова участь Януковича в авіашоу покликана показати електоратові конструктивність зусиль політика на російському зовнішньополітичному напрямі. На користь цього будуть наведені факти продажу українських літаків, що зробив Рудьковський, і подальші мантри про збільшення товарообігу. Що до енергетичної частини, то тут успіхів менше, оскільки принципово домовитися про незниження ціни на газ з боку Росії не вдалося. Росія продовжує педалювати газову тему. З боку енергетичних чиновників Росії постійно звучить тема про невідворотність підвищення ціни на газ. Януковичу не обіцяють незмінності ціни на газ. Росія навпаки наполегливо пов`язує ціну на газ з майбутнім газотранспортного консорціуму. Тут в ніяку гру Росія з Януковічем не збирається грати. Є тема газових свердловин, але є проблема в транспортуванні, в монополізмі Газпрому. Ви думаєте, що Газпром віддасть монополію на транспортування якогось українського газу через російську територію? Отже все це доволі гіпотетично й непереконливо. Ось чому вдалися тільки піарний аспект візиту і частково політичний.

Дмитро Видрін, політолог:

ВСІ ВІЗИТИ НАРАЗІ БЕЗГЛУЗДІ

Підсумків зустрічі немає і бути не може. Я не знаю, про що говорили політики, але Кремль вже озвучив свою нову стратегію ставлення до країн: концепцію політичних преференцій він змінює на концепцію економічної вигоди. Лідери Росії вже не пропонуватимуть якісь операції, за які вимагатимуть політичну благонадійність. Кремль цікавить одне: економічна вигода. Політичний інтерес до України втрачений. Я впевнений, що за рік-півтора ми перейдемо на світові ціни на газ. Зникнуть залишки минулих преференцій, багато наші політиків живуть ілюзіями, що Кремль обміняє частину ресурсів на зображання політичних симпатій. Я думаю, що цього не буде, вважаю, що вкотре про це було жорстко сказано прем`єрові. Усі візити наразі безглузді. Навіщо робити візити за місяць до виборів, коли незрозумілим є майбутнє візитера? Ніхто не знає, чи буде за півтора-два місяці візитер прем`єром і взагалі впливовою людиною. Своїм візитом він ставить в ніякову ситуацію і себе, і приймаючу сторону. Начебто його треба приймати як прем`єра, з іншого боку ніхто не знає, чи залишиться він прем`єром через півтора місяці. Тому я думаю, що було відчуття взаємної незручності і з того і з другого боку, яке завжди виникає, коли приїжджає людина з незрозумілими повноваженнями і незрозумілим найближчим статусом. По телевізору це виглядало красиво, але картинка поряд з Путіном не особливо впливає на настрої людей.

Сергій Таран, директор Міжнародного інституту демократії:

МИ ЗРОБИЛИ КРОК У БІК САМОСТІЙНОСТІ

Кремль вибрав позицію нейтралітету, він не робив різких заяв щодо будь- яких партій. А візит Януковича цікавий, тому що нейтралітет публічно Росією мав зберігатися. А він може бути порушений тим, що Москва немовби може подати негласну обережну підтримку Януковичу. Але ви помітили, що розмови Януковича і Путіна були цього разу суто прагматичні. Вони не говорили про НАТО, про Крим, про двомовність. Усі ідеологічні питання, які розривали Україну і давали Кремлю розігрувати свою карту в Україні, неактуальні. Вони розмовляють про газ, про літаки. І це в свою чергу говорить про те, що ми зробили крок у бік самостійності. Янукович хотів показати, що він зустрічається з лідером Росії, і що саме він може вирішувати нагальні питання. Звичайно, візит супроводжується якимись неприємностями, пізнішими заявами протоколу прем`єра про нібито непідтримку візиту нашим посольством у Москві. Це зрозуміло. Після конституційної реформи українська зовнішня політика перетворилася з багатовекторної в багатопартійну. І по суті, дві великі партії «НУ» і Партія Регіонів намагаються проводити свою зовнішню політику. Природно, що МЗС контролюється Президентом, а Кабінет Міністрів – Януковичем. І який би зовнішньополітичний крок не робив кожний з суб`єктів, ці інституції звинувачуватимуть одна одну в тому, що вони або заважають, або перехоплюють ініціативу.

Опитувала Маша Міщенко