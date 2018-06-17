Франція: президент багатіїв проти соціаліста

Справа в тому, що ці вибори - зіткнення двох принципово різних систем цінностей.

Перша, яку представляють «праві» кандидати Ніколя Саркозі і Марін Ле Пен, базується на ксенофобії, поклонінні перед матеріальним успіхом і зневазі до слабких. «Ліві» - Франсуа Олланд і Жан-Люк Меланшон - пропагують збільшення ролі держави в житті суспільства, соціальну справедливість і солідарність. Вибір французів буде мати вкрай важливе значення не тільки для Республіки, а й усієї Європи.

Президент bling-bling

«Я нещодавно був у США, і в одному з книжкових магазинів Нью-Йорка побачив путівник по Франції. Так от, в останньому реченні вступної статті було написано, що Саркозі - президент bling-bling (улюбленець «жовтої преси», любитель показної розкоші, «гламуру» - Авт.). Ось так американці уявляють собі мою країну! », - з досадою розповів мені знайомий французький лікар, який отримав 10 років тому освіту в Єльському університеті (США).

У 2007 році саме харизма, ораторські здібності і рішучість дозволили Саркозі досить легко перемогти на виборах. Однак буквально на наступний день після тріумфу він почав невтомно дискредитувати себе в очах співвітчизників.

Напевно, навіть непереконлива боротьба з фінансовою кризою не завдала такої шкоди його шансам на переобрання, як деякі власні вчинки.

Свою перемогу на президентських виборах 2007 року Ніколя Саркозі вирушив святкувати в Fouquet`s, одному з найдорожчих ресторанів Парижа, у колі друзів - найбагатших людей країни. Але напередодні - під час виборчої кампанії - Саркозі наполегливо переконував народ у необхідності економити. Багато французів сприйняли такий поворот подій як особисту образу. Адже в колективній свідомості глава Республіки, як і раніше повинен бути осяяний ореолом аристократичного благородства.

Потім пішли інші, не менш гучні і нищівні для репутації президента епізоди: справа Woerth-Bettencourt про незаконне фінансування президентської кампанії 2007 року з особистих коштів родини Бетанкур, яка володіє косметичної імперією L`Oréal; історія з незаконним прослуховуванням телефонних розмов журналістів газети Le Monde службою контррозвідки , очолюваної другом Саркозі; спроба обрання старшого сина Жана на пост голови Ради з благоустрою найбільшого ділового центру Європи - кварталу Дефанс в Парижі. Всі ці, та багато інших ексцесів можуть коштувати Саркозі другого терміну на посту президента.

До Саркозі жоден з президентів Республіки не насмілювався виставляти напоказ своє особисте життя. Всім у Франції було відомо, що, наприклад, Франсуа Міттеран, будучи президентом, мав ще одну сім`ю «на стороні». Це не було таємницею ні для його оточення, ні для паризьких журналістів. Однак, до самої смерті Міттерана ніхто не наважився надати цей факт розголосу, перш за все з поваги до лідера країни. Нинішній президент, здається, сам шукає привід зайвий раз голосно заявити про інтимні подробиці свого життя. Перипетії розриву з другою дружиною Сесілією, роман, а потім і шлюб з Карлою Бруні пройшли мало не перед об`єктивами телекамер. «Ексгібіціонізм» Саркозі багатьох нервує.

Президент заможних

Це, напевно, найпопулярніша в народі характеристика президента-кандидата. Заможні - слабкість Саркозі. Всі мільярдери країни - його друзі, а для деяких він став навіть родичем. Наприклад, Мартан Буіг, акціонер і керівник потужної бізнес-групи Bouygues, став хрещеним батьком молодшого сина президента Луї. А старший син Жан одружився на онуці одного із засновників мережі гіпермаркетів електротехніки Darty.

Привілейований клас, незважаючи на зростання дефіциту бюджету, отримав кілька істотних подарунків від президента. Наприклад, зменшення податку на спадщину або скорочення в три рази податку на додану вартість для ресторанів. Індустріальні підприємства були звільнені від податку на інвестиції (la taxe professionnelle), надходження від якого наповнювали місцеві бюджети. Податкова позика в розмірі 30% на наукові дослідження і розробки, за даними Національної Асоціації з досліджень і технологій, дала позитивний ефект, - але, в той же час, створила нову нішу для ухиляння від сплати податків для великих бізнес-груп.

Рішення про заборону на розміщення реклами до 20.00 на громадському телебаченні було прийнято в суспільстві зі схваленням. Однак цей захід поставив під удар фінансове благополуччя громадських телеканалів і в той самий час зробив їх більш залежними від уряду, який визначає розмір їх бюджетів. Крім того, послаблення конкуренції дозволило збільшити доходи приватним телеканалам (про це у квітні написала Le Monde diplomatique). Найбільший з них - TF1-належить концерну Bouygues.

Коли ж справа стосується інтересів простих робітників, то президент не проявляє особливої активності. Йому не вдалося виконати свої головні обіцянки про створення нових робочих місць і надання можливості «працювати більше, щоб заробляти більше». Очевидно, що в цьому винна і фінансова криза. Однак саме бідні страждають найбільше, особливо ті, хто зайняті у промисловому виробництві. Наприклад, президент і пальцем не поворушив, щоб зупинити «делокалізацію» - перенесення виробництва з Франції за кордон. Так, концерн Renault, який отримав під час кризи серйозну підтримку з боку уряду, запускає нове підприємство в Марокко. Логіка рішення проста - в цьому північноафриканському королівстві платня робітника в чотири рази менше, ніж у Франції. Парадоксально, на думку місцевих профспілок, виглядає і ситуація з металургійним заводом ArcelorMittal в місті Флоранж на північному сході країни. Це підприємство рентабельне і навіть має перспективи отримати фінансування на модернізацію виробництва від Єврокомісії, однак родина Міттал вирішила його закрити. Ми в Україні знаємо, що багато в чому завдяки жорсткій позиції французького президента українська влада відмовилася від ідеї, під приводом невиконання приватизаційних зобов`язань, позбавити в судовому порядку металургійний концерн контролю над «Криворіжсталлю». Логічно припустити, що Саркозі міг би переконати керівництво ArcelorMittal зберегти у Франції одне з останніх металургійних підприємств.

Натомість під стінами президентського Єлисейського палацу поліції довелося розганяти мітинг зневірених робітників за допомогою сльозогінного газу.

... Тим не менш, все це не заважає Саркозі пафосно проголошувати на мітингах: «Je suis candidat du peuple (Я кандидат від народу)!»

Відданий союзник Ангели Меркель, ворог диктаторів та іммігрантів

Найбільше Саркозі пишається своїми перемогами на міжнародній арені. Розгром Каддафі, підтримка вільних виборів в франкомовних країнах Африки, жорстка позиція по відношенню до Ірану і Сирії. Однак така політика вже призвела до серйозних негативних наслідків. Падіння режиму Каддафі дестабілізувало Сахаро-Сахельский регіон (Північна Африка). Зброя, передана повсталим проти лівійського диктатора, потрапила в руки ісламістів, пов`язаних з Аль-Каїдою. Тепер туареги, підбурювані джихадистами, вимагають проголошення незалежності північної частини Малі. Ці події дестабілізують політичну ситуацію в Нігері, Мавританії та Алжирі і несуть загрозу зовнішньоекономічним інтересам не тільки Франції, але і всього західного світу.

Але, найбільше Саркозі пишається дружбою з німецьким канцлером Ангелою Меркель, та їх головною спільною перемогою - «порятунком єврозони». При цьому, домогтися від Німеччини реалізації принципового проекту - випуску єврооблігацій - Франції так і не вдалося. Цей фінансовий інструмент допоміг би зробити борги європейського валютного союзу спільними і тим самим зняв би напругу в Греції та інших проблемних країнах єврозони, змушених сьогодні урізати державні витрати, що вкрай посилює соціально-економічне становище більшості їх громадян. Ця явна поразка французької дипломатії перетворила Париж в «молодшого партнера» Берліна - і даний факт дратує дуже багатьох французів.

З метою активізувати правий електорат, Саркозі посилив свою публічну позицію з проблеми імміграції. Президент навіть поставив під питання існування Шенгенського договору, який, в нинішньому вигляді, нібито не захищає Францію від нелегальних іммігрантів.

Система вищої освіти Франції - одна з кращих в світі - щороку приваблює десятки тисяч студентів з усіх континентів. Незважаючи на те, що держава відчуває дефіцит у висококваліфікованих фахівцях, міністерство внутрішніх справ, очолюване Клодом Геантом (Claude Guéant), вірним соратником Саркозі, припинило видавати дозволи на роботу іноземцям, які здобули освіту в кращих вищих школах Республіки.

Навіть союзники президента просять його пом`якшити риторику по відношенню до іммігрантів. «Хто б виконував комунальні роботи в паризькому регіоні, якби не було африканців?», - цитує риторичне питання впливового депутата від президентської партії «Союз за народний рух» (UMP) П`єра Мєенері видання L`Express. Проте, Саркозі непохитний, адже його передвиборна тактика дозволяє залучити на свою сторону частину електорату вкрай правого «Національного фронту» Марін Ле Пен.

Страхи соціалістів

Кілька місяців тому кандидат від Соціалістичної партії Франсуа Олланд був беззаперечним фаворитом президентських виборів. Ще в січні, за прогнозами на перший тур вибір, його відрив від чинного президента становив близько 5%.

Сьогодні ж їх шанси зрівнялися - 27-28% голосів у кожного.

У прогнозах на другий тур соціаліст, як і раніше лідирує з результатом в 55%. Однак, відсутність харизми, твердості характеру і досвіду роботи на вищих державних посадах можуть схилити більшість французів знову проголосувати за Саркозі - далеко не блискучого президента, але чудового кандидата.

Французький Canal + у своїй популярній сатиричній програмі Les Guignols de l`info («Ляльки») мало не кожен день висміює паніку в штабі соціалістів.

Хто такий Франсуа Олланд?

Кар`єра Олланда - класика французької політики. Все почалося з освіти: три роки на факультеті права в Паризькому університеті, потім вивчення економіки у Вищій школі комерції (HEC Paris) і політики в паризькій Science Po. Заключний етап - елітарна l`ENA (Національна школа адміністрації), яку закінчила левова частка вищих державних діячів і підприємців сучасної Франції. Саме в l`ENA Олланд отримав зв`язки, що дозволили йому зробити кар`єру в Соцпартії, вінцем якої стало його обрання на вищий партійний пост Першого секретаря (1997 по 2008 рр..). Саме в l`ENA він познайомився з Сеголен Руаяль, з якою прожив у цивільному шлюбі близько 30 років. У 2007 році Руаяль представляла Соціалістичну партію на президентських виборах, але програла в другому турі Ніколя Саркозі. У тому ж році, в день другого туру парламентських виборів, пара Олланд-Руаяль офіційно оголосила про розрив відносин. Хоча фактично це сталося ще в 2006 році, коли новою супутницею життя Олланда стала журналістка Валері Тріервейлер (Valerie Trierweiler). Французька преса пише, що її мати була касиркою, і у Валері голова паморочиться від ідеї стати першою дамою Республіки. Сьогодні вона бере активну участь у передвиборчій кампанії коханого, у неї навіть є свій кабінет у штабі Соцпартії. Очевидно, в разі перемоги Олланд, Валері буде відігравати значну роль у політичному житті країни - як вдалося помітити журналістам L`Express, його мобільний висвічує «Mon amour» («Моя любов»), коли вона йому дзвонить.

Падіння Стросс-Кана – зоряний час Олланда

Рік тому стартували праймеріз Соціалістичної партії. Домінік Стросс-Кан, на той момент голова Міжнародного валютного фонду, був їх беззаперечним фаворитом.

Однак сексуальний скандал в готелі Sofitel поставив хрест на його перспективах поборотися за пост президента Республіки і відкрив дорогу іншим партійним діячам. Праймеріз соціалістів отримали широке висвітлення в медіа.

Французи могли в прямому ефірі спостерігати баталії між однопартійцями-конкурентами, які досить жорстко критикували один одного. Франсуа Олланду довелося вислухати багато докорів за нерішучість і розпливчастість своєї позиції, що залишило слід в головах і серцях виборців. Сьогодні лідери Соцпартії намагаються демонструвати єдність. Навіть Сеголен Руаяль агітує за Олланда. Тиждень тому вона з`явилася разом з ним на мітингу.

Нові робочі місця, нові податки для багатих

«Я не люблю багатих», - сказав в 2007 році в ході теледебатів Франсуа Олланд. У січні цього року він оголосив, що його основний конкурент - це «світ фінансів». У разі свого обрання кандидат від соціалістів обіцяє покласти край практиці ухиляння багатіями від сплати податків, що допоможе додатково залучити до державної скарбниці кілька десятків мільярдів євро. Він також обіцяє обкласти податком у 75% ту частину доходів фізичних осіб, що перевищує 1 млн. євро.

Якщо Саркозі послідовно зменшує бюджетні витрати на заробітну плату, то Олланд виступає за їх збільшення. Протягом наступних 5 років він має намір створити додатково 60 тис. робочих місць в державній системі освіти. Він також обіцяє надати пріоритетне право на професійну освіту для молоді з «проблемних кварталів» і безкоштовні курси французької для матерів-іммігранток, які самостійно виховують своїх дітей.

За багатьма іншими принциповими питаннями позиція Олланда розпливчаста. На початку березня, під час інтерв`ю телеканалу France 2, він так і не зміг дати чітку відповідь на пряме запитання ведучого, чи не занадто багато, на його думку, в країні іммігрантів. Якою буде його політика з питання зарплат і пенсій також не зрозуміло - в разі своєї перемоги Олланд обіцяє «провести переговори з громадськістю».

Взагалі, ухильність і невловимість - специфічні риси кандидата від соціалістів, що навряд чи подобається французам, які віддають перевагу бачити на посту глави Республіки людину сміливу і енергійну.

Жах Ангели Меркель

Олланд - полум`яний прихильник «Єдиної Європи». На його думку, в період кризи заможні країни єврозони повинні проявити солідарність з бідними.

Він анонсував, що в разі своєї перемоги буде вимагати перегляду договору ЄС про бюджетну дисципліну (le pacte sur la discipline budgétaire de l`Union Européenne). Цейдокумент лежить в основі ідеології Німеччини щодо скорочення дефіциту публічних фінансів таких країн як Греція, Іспанія, Італія і в той самий час блокує їх економічне зростання.

Варто відзначити, що ані канцлер Німеччини Ангела Меркель, ані прем`єр-міністр Великобританії Девід Камерон не знайшли часу зустрітися з Олланд під час його робочого турне по Європі.

Британський тижневик The Economist припускає, що в разі своєї перемоги Олланд міг би сформувати союз «бідних країн Півдня» проти «багатих країн Півночі» єврозони з метою пом`якшення драконівських заходів економії, випуску єврооблігацій і відновлення економічного зростання. Залишається відкритим питання, чи вистачить у нього рішучості піти на цей крок.

Кандидати-екстремали

Справжній сюрприз передвиборних перегонів у Франції - це Жан-Люк Меланшон, лідер «Лівого фронту» (Fronte de gauche). Палкі промови, що викривають соціальну нерівність і домінування капіталу, підняв його рейтинг з 6,5% в січні до майже 15% на початку квітня. Парадокс, але багато в чому саме «лівак» Меланшон відбирає голоси у вкрай правого «Національного фронту» Марін Ле Пен. Про те, що собою представляє «Національний фронт», ясно продемонструвала гучна заява її лідера про те, що в Парижі продається тільки яловичина-аляль (Halal), що нібито порушує права громадян, які не сповідують іслам. Мабуть, французи не вважають перебої зі свининою проблемою - рейтинг Ле Пен з січня по квітень впав з 21,5% до 15%.

Уже зараз очевидно, що «екстремальні» кандидати не зможуть пробитися у другий тур. Інтрига лише в тому, кому ж дістануться голоси їхніх прихильників.

Саркозі не без успіху намагається зачарувати вкрай правих виборців, хоча сама Марін Ле Пен ні за що не виступить з підтримкою нинішнього президента.

Також Саркозі успішно веде переговори про свою підтримку в другому турі з «центристом» Франсуа Байру, п`ятим за популярністю кандидатом. Предмет торгів - портфель прем`єр-міністра для Байру в разі переобрання Саркозі.

Незважаючи на те, що Жан-Люк Меланшон критикує соціалістів, одного разу він все ж заявив, що в другому турі варто голосувати за «лівого кандидата». Але, проблема для Олланда в тому, що багато прихильників Меланшона можуть просто відмовитися голосувати у другому турі. Надто вже яскравий контраст між різким і енергійним лідером «Лівого фронту» і м`яким кандидатом від соціалістів.

Ісламські радикали - надія Саркозі

Трагедія в Тулузі, яка забрала життя трьох дітей і викладача єврейської школи, розбурхала громадськість. На кілька днів усі забули про вибори. Саркозі дуже чітко зіграв свою роль захисника нації, осідлавши улюбленого коника Джорджа Буша-молодшого і Володимира Путіна. Зараз навіть вбивство підозрюваного «Тулузького стрілка» Мохаммеда Міра, яке можна вважати провалом спецслужб, багатьма французами сприймається як заслужена кара.

Події в Тулузі дозволили президенту-кандидату актуалізувати свою улюблену тему внутрішньої безпеки. Проблеми економіки - коник Олланда - тимчасово відступили на другий план. Коли завершився траур по загиблим, поліція активізувала свої дії по боротьбі з «ісламським екстремізмом». 10 чоловік були арештовані - суспільство захищене. І не важливо, що найбільший проступок більшості затриманих - мітинг протесту дворічної давнини проти ізраїльсько-американської політики під рестораном «Макдональдс».

P.S.

... Полудень. Яскраво світить сонце. Я чекаю автобус на зупинці в центрі невеликого міста Нансі на північному сході Франції. У мене в руках свіжий номер щоденника Le Monde. На лаву поруч зі мною сідає дама в норковій шубі з сумочкою Louis Vuitton.

- Пробачте мосьє, Ви іноземець? - звертається вона до мене.

- Так, а з чого Ви взяли?

- Це очевидно - наша молодь не читає про політику.

- А що Ви думаєте про ці вибори?

- Тільки не питайте, за кого я буду голосувати.

- Домовились!

- Олланд говорить правильні речі, але він mou («ганчірка»)! Від Саркозі ми вже втомилися, тим не менш, він plus crédible (заслуговує більшої довіри) ...

Єгор Гаврилов