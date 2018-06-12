Опозиція знає про майбутню перемогу Саакашвілі і готує акції протесту

Весь світ став свідком того, як у відповідь на масові демонстрації протесту, які проводилися в Тбілісі з 1 по 7 листопада, Президент Грузії Михайло Саакашвілі запровадив надзвичайний стан. Усе це закінчилося розгоном демонстрантів правоохоронними органами із застосуванням водометів, сльозогону і гумових куль. Пізніше Саакашвілі оголосив про призначення дострокових президентських виборів на 5 січня 2008 року.

В інтерв`ю УНІАН віце-президент Грузинського Фонду Стратегічних Досліджень Темур Якобашвілі розповідає, що може чекати Грузію після дострокових президентських виборів.

Довідка. Темур Якобашвілі – віце-президент Грузинського фонду стратегічних і міжнародних досліджень. З 1991 працював у МЗС Грузії на різних посадах, зокрема був директором Департаменту США, Канади і Латинської Америки. Дипломатичний ранг – надзвичайний посол. Координатор Консорціуму академій оборони і інститутів дослідження проблем безпеки PFP по Грузії. Володіє російською, англійською, івритом. Як розвиватиметься ситуація в Грузії після дострокових Президентських виборів? На мій погляд, вірогідність того, що почнуться демонстрації і мітинги дуже велика, оскільки в Грузії багато незадоволених діями уряду. Незадоволення зумовлена об`єктивно. Але у різних верств населення різна база для цього незадоволення. Якщо в одному випадку ми говоримо про те, що людина залишилася без роботи, то в іншому йдеться про конфіскацію землі, а такі випадків чимало. У третьому випадку ми кажемо про тих, хто не зміг продати свій урожай винограду через обмеження в торговельних відносинах з Росією. Нарешті, є ще більша група населення, яка опинилася в бідності. Отже причини протестних настроїв дуже різні.

Невже повторення після 5 січня акцій протесту в Тбілісі неминуче, і які будуть наслідки? Виступи обов`язково будуть. Але мене турбують, як не дивно, не президентські вибори, а парламентські. Наприклад, лідер Лейбористської партії Шалва Нателашвілі вже заявляє про те, що він вийде на вулицю, якщо його партія не одержить більшості в парламенті. Якщо на вулицю вийдуть тільки лейбористи, то нічого страшного в цьому не немає. Але якщо його підтримають й інші, то це вже буде небезпечно. Якщо уряд зможе створити умови, щоб партії обговорювали свої проблеми в парламенті, а не на вулиці, це буде мудре рішення. До того ж дуже багато залежить не від того, які партії пройдуть чи не пройдуть до парламенту, а від того, як відбудуться вибори, і від думки міжнародних спостерігачів. Що стосується президентських виборів, то тут дуже важливо, щоб процентне співвідношення виявилося реальним. Якщо Саакашвілі набере на президентських виборах 60%, то жодних особливих проблем не буде. Але якщо ЦВК оголосить, що за нього віддали голоси 90% виборців, то ніхто ці вибори не визнає, тому що сьогодні у Саакашвілі немає такого кредиту довіри, як на минулих виборах.

На вашу думку, що стало головною причиною того, що народ вийшов на вулиці? Перш за все, слід зазначити слабку соціальну програму уряду. Саакашвілі та його команда почали розвивати умови для інвесторів і підприємців. Але одночасно з цим за бортом опинилася велика кількість громадян Грузії. Друга помилка – це слабка сільськогосподарська політика. Не можна забувати, що Грузія – аграрна країна, і сільське господарство становить базис для економічного розвитку. Тим більш не можна ігнорувати це питання, коли ми перебуваємо в стані переходу від економіки соціалістичного господарства до капіталістичної форми. Держава не повинна втрачати контроль над станом економіки.

Як Ви вважаєте, чи вплинуло на нинішню ситуацію в Грузії те, що 80% місць в парламенті займають представники тільки однієї партії?

Я думаю, що для демократії становить небезпеку, коли одна партія опиняється при важелях влади. Парламентська більшість, якщо тільки вона не коаліційна, рано чи пізно зводить свою діяльність до того, щоб максималізувати свою присутність у владних органах. А в грузинському парламенті останнім часом не було балансу. Ситуацію контролював тільки Єдиний національний рух Грузії.

Скажіть, а наскільки повно політичні партії в Грузії можуть представляти інтереси різних верств грузинського суспільства? Насправді в Грузії не так вже багато політичних партій, а ті, що існують сьогодні – вкрай слабкі. Ця слабкість виявляється в багатьох дії опозиції. І це викликає особливу тривогу. Склалася ситуація, коли з одного боку ми маємо слабку опозицію, а з іншої – непопулярність партії влади (Єдиного національного руху Грузії). Це створює досить небезпечну критичну масу громадян, що не визначилися. Їх енергія може зіграти дуже деструктивну роль.

На вашу думку, зовнішні чинники впливають на ситуацію в Грузії?

Західні країни мають реальний вплив на Грузію. Грузія чекає легітимізації виборів від Заходу. В тому випадку, якщо західні інституції визнають результати виборів, то і грузинське суспільство прийме ці результати.

А як можна оцінити вплив Росії?

Сьогодні у Росії немає реальних важелів впливу на політичну ситуацію. Тому вона не зможе втрутитися в ситуацію.

Зараз загострюється ситуація в зонах конфліктів на території Грузії. Як Ви вважаєте, чи може Саакашвілі почати військові дії в Абхазії і Південній Осетії, в чому його постійно звинувачують політики в невизнаних республіках і Росії?

Ні, не думаю. Саакашвілі далеко не дурний. Він розуміє, що якщо почне військові дії в Абхазії або Південній Осетії, то від нього відвернеться Захід. США перестануть його підтримувати, він опиниться наодинці. Росія теж не почне військових дій, тому що в цьому випадку вона втратить крихку стабільність на Кавказі. Це означатиме загострення ситуації в північнокавказьких республіках. Отже ні Росії, ні Грузії невигідно починати війну. Тим більше що сьогодні перед Росією стоять проблеми з Олімпіадою. Заради Сочі-2014 вона не ризикуватиме в Абхазії.

Але ж багато російських бізнесменів вже вкладають гроші в Абхазію...

Російські інвестиції в Абхазії – мертвому припарки. Якщо в Абхазії приватизують один чи два готелі, то це зовсім не гроші. Це гроші для Абхазії, але зовсім не для російських підприємців. У Росії сьогодні немає таких вкладень до Абхазії, за які вона готова була б почати війну.

В Абхазії вже давно обговорюється питання задіяння для потреб Олімпіади аеропорту Сухумі. Що Ви думаєте з цього приводу?

Це нереально. Грузія входить до Міжнародної організації цивільної авіації, так само як і Росія. У разі порушення будь-якою країною домовленостей про використання повітряного простору, організація запровадить проти порушника санкції. Отже ніхто не зможе використовувати повітряний простір над Абхазією без дозволу Грузії.

Розмовляв Беслан Кмузов, Тбілісі