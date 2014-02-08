У Боснії та Герцеговині у зіткненнях постраждали сотні людей

Як передає радіо «Свобода» демонстранти протестували проти високого рівня безробіття і нездатність влади поліпшити економічну ситуацію в країні.

Напередодні маніфестанти в Сараєво підпалили кілька урядових установ. У Тузлі учасники протестів здійснили спробу штурму будівлі місцевої адміністрації. Поліція застосувала гумові кулі, сльозогінний газ і водомети проти демонстрантів, які закидали співробітників правоохоронних органів камінням.

Акції протесту почалися в Тузлі на початку цього тижня після закриття й продажу кількох фабрик, на яких працювала більшість місцевого населення. В наступні дні жителі інших міст приєдналися до демонстрацій проти високого безробіття.

Повідомляється, що близько 40 відсотків населення Боснії і Герцеговини є безробітними.