Зростає занепокоєння, що американська підтримка Гаїті може дорого коштувати Україні.

Республіканці звинуватили адміністрацію президента США Джо Байдена у тому, що вона в обхід законодавців відправила кенійським військам, розгорнутим на Гаїті, військове обладнання на десятки мільйонів доларів, яке можна було надати Україні.

Як пише Politico, голова Комітету у закордонних справах Палати представників Майкл МакКол (республіканець від Техасу) та член Комітету у закордонних справах Сенату Джим Ріш (республіканець від Айдахо) звернулись з відповідним листом до Державного секретаря США Ентоні Блінкена. Вони розкритикували Білий дім за те, що той використала президентські повноваження для прискореного виділення 60 мільйонів доларів військової допомоги Гаїті для придушення банд, які сіють хаос у країні.

У цей пакет входять гвинтівки, боєприпаси і бронетехніка для кенійських військ, які прямують на острів. Очікується, що вони прибудуть у четвер, Того ж дня президент Кенії Вільям Руто зустрінеться з високопосадовцями США у Вашингтоні.

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У листі Маакола та Ріша наголошується, що адміністрація США поспішає фінансувати невизначену і безстрокову операцію на Гаїті без схвалення Конгресу.

Через це зростає занепокоєння, що американська підтримка Гаїті може дорого коштувати Україні, адже Київ також отримує обладнання безпосередньо зі складів Пентагону і ніхто не знає, скільки часу знадобиться для перемоги над бандами, які з кожним днем стають сильнішими і впливовішими.

"Збройні сили проводять внутрішній аудит запасів, щоб побачити, що вони можуть виділити для Гаїті - що ставить їх у пряму конкуренцію з Україною за ресурси", - заявив виданню представник Республіканської партії на умовах анонімності.

Водночас у Держдепі стверджують, що Штати "реагують на численні критичні потреби в усьому світі, і сценарії розвитку подій в Україні та Гаїті відрізняються".

"Підтримка народу Гаїті не обмежує і не позбавляє нас можливості підтримувати народ України. Обидва пріоритети є важливими, і в кожному випадку ми визначаємо підтримку з урахуванням потреб наших партнерів", - сказав анонімно посадовець.

Допомога США для України

Державний секретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен заявив, що США нададуть Україні 2 млрд доларів військової допомоги. За його словами, ці кошти підуть на зовнішнє військове фінансування України.

Президент Володимир Зеленський нещодавно заявив, що Західні союзники надто довго приймають рішення щодо військової підтримки України - із запізненням приблизно на рік.

Politico писав, що Сполучені Штати Америки можуть повідомити про новий пакет допомоги для України до завершення цього тижня.

В Україну "з тижня на тиждень" йтиме постійний потік військової і безпекової допомоги з США, заявив міністр оборони США Ллойд Остін.

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