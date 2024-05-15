Ці кошти виділятимуться для першого свого роду фонду оборонних підприємств.

Державний секретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен оголосив, що США виділяють 2 мільярди доларів на зовнішнє військове фінансування України. Як передає кореспондент УНІАН, про це Блінкен сказав у Києві на спільній пресконференції з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою.

За його словами, військова підтримка з першого пакету нової додаткової допомоги загальним обсягом у 60 млрд доларів вже на шляху до України. Також, Блінкен запевнив, дещо в Україну вже доставили.

"Але сьогодні я хочу додати до цього через оголошення, що ми надамо додаткові 2 мільярди доларів на зовнішнє військове фінансування України", - наголосив держсекретар США. Відео дня

Зокрема, як уточнив Блінкен, ці кошти виділятимуться для першого свого роду фонду оборонних підприємств, який матиме три компоненти. Один з них стосуватиметься надання озброєння вже сьогодні.

"Тож, це допоможе Україні отримати це озброєння", - сказав політик.

Крім того, другий компонент передбачатиме інвестування в український оборонно-промисловий комплекс, аби ще більше зміцнити спроможність України виробляти те, що їй необхідне, але й виробляти для інших.

Водночас третій компонент передбачатиме використання цього фонду, аби допомогти Україні використовувати цей фонд для закупівлі військового обладнання в інших країнах.

Візит Ентоні Блінкена до Києва: що відомо

Як писав УНІАН, держсекретар США Ентоні Блінкен 14 травня прибув до Києва з неоголошеним візитом.

"Сьогодні я повернувся до Києва, щоб продемонструвати нашу непохитну підтримку України, яка захищає свою свободу від російської агресії", - зауважив він.

Після цього Блінкен зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським. Під час зустрічі глава держави наголосив, що для захисту Харкова і області необхідно два додаткові зенітно-ракетні комплекси Patriot.

Також держсекретар США пообіцяв Україні, що від США буде надаватися більше допомоги, яка змінить ситуацію на полі бою.

"Як ви згадали, є низка критичних питань, які стоятимуть перед нами у найближчі місяці. Ми хочемо подбати, разом з багатьма іншими партнерами, щоб зробити ці наступні місяці успішними, справитися з викликами, які стоять перед вами", - додав він.

Крім того, Блінкен зауважив, що США наближають Україну до НАТО, завдяки чому вона зможе стати членом Альянсу. Він підкреслив, що західні партнери мають зробити ще один важливий крок - змусити Росію заплатити за відновлення та реконструкцію України.

Проте несподіванкою для українців став виступ Ентоні Блінкена в одному з барів Києва. У закладі він заспівав пісню Ніла Янга "Rockin' in the Free World".

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