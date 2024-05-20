Також посол України в США розповіла про дискусії, які ведуться щодо застосування зброї по території РФ.

Посол України в США Оксана Маркарова закликала американських лідерів пришвидшити постачання зброї та допомоги нашій країні, яка намагається захистити себе від армії РФ.

"Не може бути достатньо швидко, коли ми маємо справу з таким поганим ворогом, і нам доводиться надолужувати довгу паузу. Нам потрібно, щоб це було швидше", - зауважила Маркарова в ефірі телеканалу CBS.

У The Hill додають, що в Україні протягом місяців чекали, поки Конгрес обговорював останній пакет допомоги для країни сумою 61 млрд доларів. Впродовж останніх місяців російська армія набирає обертів в Україні, адже американські та європейські поставки скорочуються. Також почастішали авіаудари на лінії фронту і по великих містах, таких як Харків.

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Посол України в США наголосила, що системи протиповітряної оборони наразі є найбільшою потребою для нашої держави.

"Ми вдячні США за те, що вони шукають їх, дозволяють, фінансують деякі з них, але нам потрібно більше, і настав час буквально прийняти кілька сміливих рішень і надати нам більше, щоб ми могли бачити їх одразу там, де вони нам потрібні", - закликала Маркарова.

Зазначається, що такі слова були оголошені під час того, як Україна закликає США дозволити їй бити американською зброєю по російській території. Відомо, що більшість атак на Харків здійснюється з РФ, проте Україні не дозволяють завдавати ударів всередині Росії, використовуючи зброю США, адже так може статися ескалація конфлікту.

"Це якби хтось напав на Вашингтон зі штату Вірджинія, а ви сказали б, що ми чомусь не будемо бити по Вірджинії", - прокоментував під час візиту до Вашингтона голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

Водночас за словами Маркарової, дискусії щодо зняття заборон досі ведуться.

"Ми захищаємо себе, незалежно від того, чи завдаємо ми ударів по російських військах на нашій території, чи по російських військах за межами нашої території. І ми намагаємося це робити. Але, звісно, були певні обмеження. Зараз я не буду публічно вдаватися в дискусії - де ми знаходимося в дискусіях з США або будь-якими іншими нашими партнерами, але я просто хочу сказати, що очевидно, що Росія тут є агресором", - підкреслила посол України.

Застосування західної зброї для ударів по об'єктах РФ - останні новини

Як писав УНІАН, голова комітету закордонних справ Національної асамблеї Франції Жан-Луї Бурланж заявив, що Франція має дозволити Україні використовувати французьку зброю для ударів по військових об’єктах РФ.

"В ім’я чого ми можемо відмовляти українцям у праві відповідати ударом на удари, жертвами яких вони є? Право на самооборону виключає право на захист території агресора", - зауважив він.

Своєю чергою міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс закликав Німеччину надати Києву далекобійні ракети Taurus та дозволити бити ними по території окупованого Криму.

"Я хотів би бачити, як всі наші партнери, включаючи Німеччину, які дійсно мають можливості надавати таку зброю великої дальності, але не дозволяють її використовувати в Криму, який є частиною України. Я думаю, що це те, що має статися в першу чергу", - зауважив він.

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