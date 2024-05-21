Про це може стати відомо вже до кінця цього тижня.

Сполучені Штати Америки можуть повідомити про новий пакет допомоги для України до завершення цього тижня, пише Politico.

Журналісти розповіли, що адміністрація президента США Джо Байдена планує повернутися до попереднього графіка, за яким сокрочення запасів американських снарядів та обладнання для України оголошувалося близько кожних двох тижнів.

За словами двох американських посадовців, новий пакет військової допомоги може з'явитися пізніше.

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"Такою була загальна послідовність пакетів протягом більшої частини минулого року, поки не закінчилися гроші, і до того, як Конгрес нарешті ухвалив пакет допомоги Україні в розмірі 60 мільярдів доларів минулого місяця", - підкреслили у Politico.

Своєю чергою міністр оборони США Ллойд Остін на відкритті засідання Контактної групи з питань оборони України 20 травня заявив, що Україна найближчим часом буде отримувати обіцяну зброю, а системи ППО наразі є у пріоритеті, повідомляє "Еспресо".

"Україна буде найближчий час отримувати те, що ми пообіцяли. Черговий пакет на 400 млн дол. було підписано на початку місяця. Для того, щоб зміцнювати захист та оборону Києва, було видано нові батареї Patriot. Ми також слідуємо вимогам, які Україна нам передає щодо нових снарядів для NASAMS, HIMARS, снарядів 155 мм, чергових системи Javelin тощо. Цей пакет також включає бронетехніку, щоб Україна могла відновити свій арсенал", - запевнив він.

Військова допомога від партнерів - останні новини

Як писав УНІАН, Данія оголосила про надання Україні чергового пакету підтримки на суму 750 мільйонів євро. За словами міністра закордонних справ країни Ларса Люкке Расмуссена, цей пакет допомоги посилить протиповітряну оборону та артилерію України.

Своєю чергою державний секретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен заявив, що США нададуть Україні 2 млрд доларів військової допомоги. За його словами, ці кошти підуть на зовнішнє військове фінансування України.

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