США прискорюють постачання безпекової допомоги до України, яка має змінити ситуацію на полі бою.

В Україну "з тижня на тиждень" йтиме постійний потік військової і безпекової допомоги з США. Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр оборони США Ллойд Остін заявив на початку засідання Контактної групи з питань оборони України ("Рамштайн-22"), яке відбувається у віртуальному форматі.

Зокрема, як сказав міністр оборони США, сьогоднішня зустріч відбувається у момент випробувань, оскільки загарбники Володимира Путіна започаткували ще один наступ на суверенну територію України.

"Сили Кремля спробують досягти подальших успіхів у наступні тижні і спробують створити буферну зону вздовж українського кордону", - наголосив Остін.

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Він вважає, що йдеться про складну і небезпечну боротьбу, але українські захисники демонструють надзвичайну мужність та уміння з використанням спроможностей, наданих союзниками.

"Новий наступ Путіна на Харків лише підкреслює важливість цієї Контактної групи", - сказав Остін і додав, що нині близько 50 країн з усього світу знову виступають на стороні України. Він запевняє, що учасники формату "Рамштайн" продовжать надавати Україні необхідну підтримку.

Зокрема, як відзначає міністр оборони США, Сполучені Штати залишаються налаштованими зробити свій внесок у підтримку України.

"Ми знову доставляємо терміново необхідну допомогу до України. Безпекова допомога, яку ми прискорюємо до України, змінить ситуацію у цій битві", - відзначив Остін.

За його словами, йдеться про снаряди калібром 155-мм і боєприпаси для Himars, засоби ППО і протитанкові системи. Ця допомога є складовою пакету підтримки обсягом 1 млрд доларів, про який раніше було оголошено президентом США Джо Байденом.

Остін додав, що завдяки затвердженню Конгресом США додаткової допомоги на загальну суму у близько 61 млрд, Сполучені Штати продовжать схвалювати значні безпекові пакети допомоги для України.

"Ви бачитимете постійний потік американської допомоги в Україну з тижня на тиждень", - наголосив Остін.

Також міністр оборони США додав, що оголошений Байденом ще один пакет допомоги на 400 млн доларів допоможе Україні захищати Харків та інші районі на лінії фронту.

Остін сказав, що США вже задовольнили багато нагальних потреб України і багато іншої допомоги на шляху до України. Йдеться про додаткові снаряди для систем ППО Nasams та Patriot, додаткові ракетно-артилерійські системи підвищеної мобільності Himars та снаряди до них, авіаційні ракети для переносних комплексів Stinger, переносні протитанкові ракетні комплекси Javelin, броньовані транспортні засоби тощо. За його словами, це усе необхідно для відновлення арсеналів України.

Водночас, він додав, що інші учасники формату "Рамтайн" продовжують активізовувати зусилля для задоволення найбільш нагальних потреб України. Станом на зараз, ці країни зобов'язалися виділити понад 95 млрд доларів на безпекову допомогу з часу початку повномаштабного вторгнення Путіна до України у лютому 2022 року.

Разом з тим, Остін зазначив, що Кремль продовжує посилювати бомбардування України ракетами та іранськими дронами.

"Тож, система ППО буде на чільному місці нашого порядку денного сьогодні. І я буду наполегливо закликати усіх наших поважних союзників і партнерів переглянути їхні спроможності, аби доставити в Україну настільки терміново необхідні засоби ППО", - наголосив Остін.

Також він запевнив, що формат "Рамштайн" продовжить працювати над розбудовою безпеки України на довгострокову перспективу.

За його словами, наступні тижні і місяці будуть вирішальними.

"Виживання та успіх України обов'язкові для української безпеки, європейської безпеки, глобальної безпеки та американської безпеки. Якщо Путін візьме гору, тирани дійдуть висновку, що вони можу теж спробувати здійснити вторгнення і підкорити їхніх суверенних сусідів. Це залишить Європу під тінню Путіна і зробить світ більш жорстоким і хаотичним. Тож, боротьба України за свободу і безпеку має значення для усіх нас", - впевнений Остін.

Війна в Україні - як виливає нестача допомоги

Як повідомляв УНІАН, 17 травня президент України Володимир Зеленський заявив, що основна причина, що дозволила росіянам перетнути кордон на Харківському напрямку, пов'язана з нестачею ППО, що виникла у зв’язку з довгим очікуванням на допомогу від партнерів. Найглибша точка просування росіян у Харківській області – 10 кілометрів від кордону.

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