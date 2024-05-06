Штати повинні продовжувати підтримувати Україну, щоб запобігти масштабуванню агресії Кремля.

Лідер демократичної меншості у Палаті представників Хакім Джеффріс вважає, що США доведеться втрутитися у війну проти РФ "не тільки з американськими грошима, але й з військовими", якщо Україна впаде.

"Ми не можемо дозволити Україні впасти, тому що якщо це станеться, то існує значна ймовірність того, що Америці доведеться втрутитися в конфлікт — не просто з нашими грошима, але й з нашими військовослужбовцями", – заявив він в інтерв'ю CBS News.

За словами конгресмена, Штати повинні продовжувати підтримувати Україну, щоб запобігти масштабуванню агресії Кремля. Джеффріс нагадав, що спочатку РФ вторглася у Грузію, а вже потім окупувала український Крим.

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"Чи повинні ми вірити, що перед обличчям такого роду послідовної агресії, що якщо ми дозволимо Володимиру Путіну досягти успіху в Україні, він зупиниться лише в Україні? Звичайно, що ні", – наголосив політик.

Ймовірне відправлення західних військ в Україну

В кінці лютого президент Франції Еммануель Макрон заявив, що в Євросоюзі обговорюють відправку західних військ в Україну. Водночас самі лідери країн відхрестились від подібних ідей.

Днями Макрон заявив, що вони подумають над введенням сухопутних військ в Україну, якщо російська загарбницька армія прорве лінію фронту.

Нещодавно міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон висловився щодо відправки військ НАТО в Україну. За його словами, ідея Макрона не є слушною.

Водночас в Італії наголосили, що заяви Макрона про західні війська в Україні нагнітають напругу.

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