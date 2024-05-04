За словами Гвідо Крозетто, Україні потрібно всіляко допомагати, але "ми завжди виключали пряме втручання у конфлікт".

Умов для направлення італійських військ в Україну немає. Про це в інтерв'ю Corriere Della Sera сказав міністр оборони Італії Гвідо Крозетто.

За його словами, Рим не може брати участь в агресивних війнах.

"Наша позиція не змінюється: ми завжди говорили, що Україні потрібно всіляко допомагати, і ми це робимо, але ми також завжди виключали пряме втручання наших військових у конфлікт", - підкреслив італійський урядовець. Відео дня

На його думку, необхідно шукати будь-які форми діалогу - зокрема, "плести павутину дипломатії", бо якби вибухнув конфлікт, "Італія мала б багато чого втратити". Таким чином, Італія не братиме участі в будь-якому можливому збройному втручанні, "у цьому сьогодні ніхто не може сумніватися".

"Тому що, на відміну від інших, ми маємо в нашій системі чітку заборону на пряме військове втручання, окрім того, що передбачено законами та Конституцією. Ми можемо передбачити лише збройне втручання за міжнародним мандатом, наприклад, на виконання резолюції ООН. Гіпотеза про Україну не тільки не потрапила б у цей випадок, а й спровокувала б подальше розгортання конфлікту, що не принесе користі передусім самим українцям. Словом, умов для нашої прямої участі немає", - зазначив Крозетто.

Він також піддав критиці заяви президента Франції Еммануеля Макрона щодо можливого направлення західних військ до України.

"Я не засуджую президента такої дружньої країни, як Франція, але я не розумію мети та користі цих заяв, які об’єктивно нагнітають напругу", - резюмував чиновник.

Ймовірне відправлення західних військ в Україну - останні новини

Днями міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон у Львові висловився щодо відправки військ НАТО в Україну. За його словами, ідея президента Франції Макрона не є слушною.

В кінці лютого президент Франції Еммануель Макрон заявив, що в Євросоюзі обговорюють відправку західних військ в Україну. За його словами, ЄС робить усе, аби РФ не вдалося виграти війну в Україні.

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