За словами глави МЗС Британії, ідея президента Франції Макрона щодо відправлення військ НАТО в Україну не є слушною.

Ідея президента Франції Еммануеля Макрона щодо відправлення військ НАТО в Україну в разі теоретичного прориву російських сил не є слушною. Про це під час візиту до Львова у п'ятницю, 3 травня, в інтерв'ю Sky News сказав міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон.

На думку Кемерона, відправлення військ країн Альянсу в Україну для боротьби з РФ буде "небезпечною ескалацією".

"Я не думаю, що коли солдати НАТО вбивають російських солдатів – це правильно", – зазначив дипломат. Відео дня

За словами Кемерона, у Європи є "два варіанти майбутнього": або ЗСУ витісняють російських загарбників і забезпечують "справедливий мир", або Путін досягне успіху, а Україна "буде відкинута назад". На думку політика, нині світ перебуває в "абсолютно вирішальному переломному моменті".

Відправлення військ НАТО в Україну - останні новини

В кінці лютого президент Франції Еммануель Макрон заявив, що в Євросоюзі обговорюють відправку західних військ в Україну. Він зазначив, що ЄС робить усе, аби Росії не вдалося виграти війну в Україні.

Згодом міністр оборони Італії Гвідо Крозетто наголосив, що відправлення військ в Україну може стати на заваді дипломатії. Водночас він погодився з думкою про те, що постачання зброї Україні відбувається повільно.

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