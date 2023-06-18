Експерти вважають, що Кремль лише хоче вплинути на допомогу Україні від Заходу.

Кремль, швидше за все, використовує пропозиції африканських лідерів для своїх інформаційних операцій, щоб уповільнити допомогу Заходу для України. Москва може використовувати ситуацію для зміцнення зв'язків з Африкою.

На думку аналітиків Інституту вивчення війни, Москва не демонструє жодного наміру конструктивно брати участь у будь-якому мирному процесі. Раніше ISW оцінювала, що Кремль регулярно сигналізував про помилкову готовність вести переговори про врегулювання війни, щоб спонукати Захід піти на поступки і відмовити західних офіційних осіб від подальшої підтримки України.

Крім того, РФ активізувала ці зусилля, щоб створити умови для свого наступу взимку-навесні 2023 року, і, ймовірно, повторно посилює цю інформаційну операцію, щоб послабити західну підтримку України під час контрнаступальних операцій.

Відео дня

Кремль також використав не менш розпливчастий мирний план, представлений Китаєм навесні 2023 року, для посилення цієї інформаційної операції і поки не намагався викласти широкі пропозиції, що містяться в цьому плані. Натомість Кремль намагався використати заявлений інтерес Китаю до переговорів щодо врегулювання війни в Україні, щоб досягти бажаних тісніших зв'язків з Китаєм. Росія, швидше за все, скористається підтримкою цих африканських держав для зміцнення двосторонніх і багатосторонніх контактів.

Візит африканської делегації в Україну - що відомо

6 червня до Києва прибула африканська делегація на чолі з Президентом Сенегалу Маккі Саллом та лідером Південної Африки Сірілом Рамафосом. При цьому близько 11: 00 російські окупанти атакувала Київську область і столицю крилатими ракетами "Калібр" і аеробалістичними ракетами Х-47 "Кинджал".

У Міноборони зазначили, що ракетною атакою на Київ під час візиту африканської делегації Росія намагалася справити враження на "гостей" і показати себе як країну, яка нібито може перемогти.

У свою чергу радник глави ОПУ Михайло Подоляк вважає, що делегація африканських країн приїхала, щоб попросити про припинення дії ордеру МКС на арешт президента РФ Володимира Путіна.

Вас також можуть зацікавити новини: