Російський диктатор вжив запобіжних заходів після появи ордера на його арешт.

Російський диктатор Володимир Путін справді злякався арешту за ордером, який видав Міжнародний кримінальний суд. Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій.

Там відзначають, що за останній час у Путіна з різних "неофіційних причин" зірвалися відразу два офіційні візити, які були анонсовані заздалегідь – до Туреччини і ПАР.

"І якщо в ситуації з ПАР все ясно – країна визнає юрисдикцію МКС і зобов’язана заарештувати президента РФ, то Туреччина Римський статут не ухвалювала. Однак у Кремлі вирішили перестрахуватися", - повідомляють у Страткомі.

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Це не єдина ознака того, що Путін злякався ордера на свій арешт. Так, 18 квітня Держдума в терміновому порядку ухвалила закон, згідно з яким росіян будуть садити на 5 років за допомогу МКС в затриманні Путіна.

"Все це говорить про те, що путін дуже боїться арешту і дійсно сприймає його як реальну загрозу", – кажуть у Страткомі.

Ордер на арешт Путіна

У середині березня Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Володимира Путіна і дитячого омбудсмена РФ. Обох підозрюють в організації масових викрадень українських дітей.

У Росії заявили, що рішення Міжнародного кримінального суду для них не мають ніякого значення, оскільки РФ не є учасником Римського статуту. Однак ордер на арешт Путіна зобов'язані виконати інші країни, які підписали статут. Наприклад, ПАР.

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