Російський диктатор Володимир Путін справді злякався арешту за ордером, який видав Міжнародний кримінальний суд. Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій.
Там відзначають, що за останній час у Путіна з різних "неофіційних причин" зірвалися відразу два офіційні візити, які були анонсовані заздалегідь – до Туреччини і ПАР.
"І якщо в ситуації з ПАР все ясно – країна визнає юрисдикцію МКС і зобов’язана заарештувати президента РФ, то Туреччина Римський статут не ухвалювала. Однак у Кремлі вирішили перестрахуватися", - повідомляють у Страткомі.
Це не єдина ознака того, що Путін злякався ордера на свій арешт. Так, 18 квітня Держдума в терміновому порядку ухвалила закон, згідно з яким росіян будуть садити на 5 років за допомогу МКС в затриманні Путіна.
"Все це говорить про те, що путін дуже боїться арешту і дійсно сприймає його як реальну загрозу", – кажуть у Страткомі.
Ордер на арешт Путіна
У середині березня Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Володимира Путіна і дитячого омбудсмена РФ. Обох підозрюють в організації масових викрадень українських дітей.
У Росії заявили, що рішення Міжнародного кримінального суду для них не мають ніякого значення, оскільки РФ не є учасником Римського статуту. Однак ордер на арешт Путіна зобов'язані виконати інші країни, які підписали статут. Наприклад, ПАР.