При цьому президент США підтвердив твердість свого рішення про виведення американського контингенту.

Президент США Джо Байден заявив, що дозволив розгорнути в Афганістані близько 5 000 американських військовослужбовців.

"Ґрунтуючись на рекомендаціях наших дипломатичних, військових і розвідувальних груп, я санкціонував розгортання приблизно 5 000 американських військовослужбовців, щоб забезпечити впорядкований і безпечний вивід американського особового складу і союзників, а також впорядковану і безпечну евакуацію афганців, які допомагали нашим військам під час нашої місії, і тих, хто піддавався особливому ризику через наступ талібів", - йдеться в заяві, опублікованій на сайті Білого дому.

Президент США також розповів, що Штати поінформували представників "Талібану" в Досі через американського бойового командира, що будь-які дії з їхнього боку на території Афганістану, які ставлять під загрозу особовий склад США або американську місію там, будуть зустрінуті "швидкою і сильною реакцією Збройних сил США".

При цьому Байден підтвердив твердість свого рішення про виведення американського контингенту.

Читайте такожЕксперти пояснили, чому "Талібан" так швидко захоплює Афганістан"Прийшовши до влади, я успадкував угоду, укладену моїм попередником, (Дональдом Трампом - УНІАН) ... яка поставила "Талібан" в найсильнішу військову позицію з 2001 року... Перед тим, як покинути свій пост, він (Трамп - УНІАН) також скоротив чисельність Збройних сил США до мінімуму у 2 500 осіб. Тому, коли я став президентом, я зіткнувся з вибором: завершити угоду з коротким продовженням, щоб безпечно вивести наші сили та сили наших союзників, або посилити нашу присутність і відправити більше американських військ, щоб знову боротися у громадянському конфлікті в іншій країні", - заявив президент США.

"Я був четвертим президентом, який керував присутністю американських військ в Афганістані... Я б не став і не буду перекладати цю війну на п'ятого", - підсумував Джо Байден.

Позиція Байдена і США щодо виведення військ з Афганістану

Раніше президент США Джозеф Байден сказав, що не шкодує про своє рішення вивести військовий контингент з Афганістану. Американський лідер зазначив, що за ці 20 років Вашингтон витратив більше трильйона доларів і втратив тисячі військовослужбовців.

Вашингтон завершить виведення своїх військ з Афганістану вже цього місяця при обіцянці "Талібану" запобігти участі Афганістану в міжнародному тероризмі. Ісламістський рух обіцяв не атакувати іноземні сили при їх виведенні, але не погодився на припинення вогню на адресу урядових сил.

В результаті за останні дні таліби взяли під свій контроль значну частину Афганістану. Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш закликав бойовиків припинити наступ.

Що таке "Талібан"?

"Талібан" - це ісламістський рух, що з'явився в Афганістані в 1994 році серед пуштунів. Він керував країною з 1996 по 2001 рік, а також регіоном Вазірістан на півночі Пакистану з 2004 року.

Читайте також"Талібан" контролює вже 65% території Афганістану - ЄСПісля терактів 11 вересня 2001 року США почали контртерористичну операцію і за підтримки Північного альянсу скинули режим "Талібану". Ті пішли в підпілля і частково відступили в сусідній Пакистан.

У 2003 році Рада Безпеки ООН визнала талібів терористичною організацією.

Джо Байден ще під час своєї передвиборчої кампанії обіцяв завершити "вічні війни" США, згадуючи й операцію в Афганістані. До кінця серпня Штати збираються повністю вивести свої війська з країни.

Автор: Катерина Комолова