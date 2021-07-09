Байден підкреслив, що США завершують найтривалішу війну і не збираються відправляти до Афганістану ще одне покоління американців.

Останні американські військові залишать Афганістан 31 серпня. Президент США Джо Байден офіційно оголосив на брифінгу в Білому домі, що військова місія завершиться до початку осені.

"Коли я оголосив про наші скорочення у квітні, я сказав, що ми вийдемо до вересня і йдемо шляхом досягнення цієї мети. Наша військова місія в Афганістані завершиться 31 серпня. Виведення здійснюється безпечним і упорядкованим чином з приділенням першочергової уваги безпеці наших військ", – зазначив Байден, ідеться у повідомленні на сайті The White House.

Байден підкреслив, що США завершують найтривалішу війну і не збираються відправляти до Афганістану ще одне покоління американців.

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За його словами, Сполучені Штати досягли головної мети, ліквідувавши Аль-Каїду і її лідера Усаму бен Ладена, а також послабили терористичну загрозу.

"Ми досягли цих цілей. Ось чому ми йдемо. Ми поїхали до Афганістану не для будівництва нації. І тільки афганський народ має право вирішувати своє майбутнє і те, як він хоче керувати своєю країною", – додав президент США.

Байден нагадав, що разом з союзниками і партнерами по НАТО підготували і екіпірували 300 тис. військовослужбовців – співробітників Афганських національних сил безпеки.

Війська США в Афганістані: що відомо

Про початок виведення військ США з Афганістану президент Джо Байден оголосив у квітні.

Американські війська ввели до Афганістану в 2001 році після терактів 11 вересня.

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Автор: Вікторія Гордієнко