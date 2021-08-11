За інформацією джерела в Євросоюзі, ісламістський рух загрожує захопити столиці 11 провінцій.

Сили "Талібану" вже контролюють 65% території Афганістану.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на високопоставленого чиновника Європейського союзу.

За інформацією джерела, ісламістський рух загрожує захопити столиці 11 провінцій і позбавити Кабул його традиційної підтримки з боку національних сил на півночі.

"Талібан" та урядові чиновники підтверджували захоплення шести провінцій на півночі, заході й півдні країни, починаючи з 6 серпня. Крім того, за словами місцевих жителів, афганські сили безпеки відступили в бік пустелі Келагай, де розташована велика база афганської армії, і ввечері у вівторок 10 серпня столиця північної провінції Баглан - місто Пулі-Хумрі, - опинилася під владою талібів.

Читайте такожЗМІ опублікували відео розстрілу талібами 22 полонених спецпризначенців (18+)У Національному управлінні з надзвичайних ситуацій повідомляють, що бойові дії тривають у 25 з 34 провінцій і 60 000 сімей були переміщені за останні два місяці, причому більшість із них шукають притулку в Кабулі.

Верховний комісар ООН з прав людини Мішель Бачелет заявила, що з'являються повідомлення про порушення, які можуть бути прирівняні до військових злочинів і злочинів проти людяності, зокрема, "глибоко тривожні повідомлення" про масові страти учасників урядових військ, які здалися.

"Люди справедливо побоюються, що захоплення влади талібами зведе нанівець досягнення в області прав людини за останні два десятиліття", - сказала Бачелет.

Позиція Байдена і США щодо виведення військ з Афганістану

Президент США Джозеф Байден сказав, що не шкодує про своє рішення вивести військовий контингент з Афганістану. Американський лідер зазначив, що за ці 20 років Вашингтон витратив більше трильйона доларів і втратив тисячі військовослужбовців.

Читайте такожBBC: США йдуть з Афганістану, і "Талібан" вважає себе переможцемЗараз, за словами Байдена, Сполучені Штати продовжують надавати офіційним афганським силам значну авіаційну підтримку, продовольство, обладнання та фінанси.

Вашингтон завершить виведення своїх військ з Афганістану вже цього місяця за умови обіцянки "Талібану" запобігти участі Афганістану в міжнародному тероризмі. Ісламістський рух також обіцяв не атакувати іноземні сили під час їх виведення, але не погодився на припинення вогню в бік урядових сил.

Що таке "Талібан"?

"Талібан" - це ісламістський рух, що з'явився в Афганістані у 1994 році серед пуштунів. Він керував країною з 1996 по 2001 рік, а також регіоном Вазірістан на півночі Пакистану з 2004 року.

Після терактів 11 вересня 2001 року США почали контртерористичну операцію і за підтримки північного альянсу скинули режим "Талібану". Ті пішли в підпілля і частково відступили в сусідній Пакистан.

У 2003 році Рада безпеки ООН визнала талібів терористичною організацією.

Джо Байден ще під час своєї передвиборчої кампанії обіцяв завершити "вічні війни" США, згадуючи й операцію в Афганістані. До кінця серпня Штати збираються повністю вивести свої війська з країни.

Автор: Катерина Комолова