Генсек ООН наголосив, що силове захоплення влади "Талібаном" призведе до повної міжнародної ізоляції Афганістану та до громадянської війни в цій близькосхідній країні.

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш закликав бойовиків радикального руху "Талібан" негайно припинити наступ на Кабул. За словами Гутерріша, ситуація в Афганістані виходить з-під контролю.

"Ситуація в Афганістані виходить з-під контролю. Тільки за останній місяць понад 1000 людей були вбиті або поранені в результаті нападів на мирне населення", - сказав він під час брифінгу в Нью-Йорку, передає РБК-Україна.

Генсек ООН наголосив, що силове захоплення влади "Талібаном" призведе до повної міжнародної ізоляції Афганістану та до громадянської війни в цій близькосхідній країні.

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Він також висловив своє глибоке занепокоєння інформацією про порушення прав людини на територіях, які перейшли під контроль талібів в Афганістані.

Ситуація в Афганістані: що відомо

Наступ бойовиків "Талібану" в Афганістані почався після того, як США вирішили вивести свої війська з країни. Наразі таліби вже наблизилися до афганської столиці, захопивши за вчора відразу п'ять великих міст.

Українців просять негайно виїхати з Афганістану, а також не їхати в цю країну, поки там йде загострення військового конфлікту.

Автор: Вікторія Гордієнко