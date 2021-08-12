За останні дні таліби захопили 10 міст, які є провінційними центрами.

Міністерство закордонних справ України радить українським громадянам не їхати до Афганістану через загострення ситуації з безпекою.

Про це йдеться в рекомендаціях громадянам України у зв'язку із загостренням ситуації з безпекою в Афганістані.

"У зв’язку із ескалацією збройного конфлікту в Ісламській Республіці Афганістан, Міністерство закордонних справ України наполегливо рекомендує громадянам України утриматися від будь-яких поїздок до Афганістану до стабілізації безпекової ситуації, а тим, хто продовжує перебувати в цій країні, – негайно залишити її територію", – наголошується у повідомленні.

Також сказано, що у разі загрози життю або здоров’ю, виникнення інших обставин, що вимагають негайного консульського реагування, слід невідкладно звертатися до посольства України в Республіці Таджикистан, до зони відповідальності якого належить Афганістан (телефон "гарячої лінії": +992 900006520, електронна адреса: [email protected]), або на цілодобову "гарячу лінію" МЗС України за номером телефону +38 044 238-16-57, електронна адреса: [email protected]

"Талібан" захоплює міста в Афганістані

Як повідомляє катарський телеканал Al Jazeerа, в Афганістані ісламське угруповання "Талібан" продовжує захоплювати міста.

Читайте такожВ Афганістані Талібану здався цілий армійський корпус з американською зброєю - WP

Озброєне угрупування "Талібану" взяло під контроль місто Газні, яке є центром однойменної провінції. Це місто розташовується за 130 км на південний захід від Столиці Афганістану - Кабула.

Зокрема, Газні стало 10-м містом, яке є провінційною столицею в Афганістані, і яке захоплено талібами в останні дні.

Губернатора провінції Газні було арештовано у провінції Вардак після того, як він уклав угоду про передачу міста талібам в обмін на безпечну можливість його залишити.

Джерело в уряді Афганістану повідомило, що було запропоновано талібам розділити владу, поки не буде припинено зростання насильства в країні.

Окремо повідомляється, що таліби у соціальних мережах стверджують, що захопили третє найбільше місто у країні - Герат. Однак, урядові посадовці цю інформацію ще не підтвердили.

Також сказано, що у другому найбільшому місті Кандагар відбуваються інтенсивні бойові дії, оскільки таліби увійшли у місто.

Місцеві мешканці описують ситуацію у Кандагарі як "жахливу", оскільки бойові дії тривають у самому місті.

Автор: Віталій Саєнко