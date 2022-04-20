Раніше в Білому домі відкинули можливість візиту Байдена в Україну найближчим часом.

Американський президент Джо Байден, ймовірно, не поїде до Києва.

Як пише CNN, журналісти запитали його про це в Портсмуті.

"Відповідь: я не знаю", - сказав президент США. І додав, що багато разів був в Україні.

"Більше за всіх - я єдиний, хто двічі говорив з Радою", - зазначив він, маючи на увазі свої виступи в українському парламенті.

Напередодні в Білому домі заявили, що візит Байдена в Україну поки не планується. "У президента немає планів їхати. Дозвольте мені просто повторити: ми не будемо висвітлювати це тут або де-небудь в уряді, чи поїде хтось, хто і куди саме з міркувань безпеки", - сказала Джен Псакі.

Що цьому передувало

14 квітня в розмові з журналістами американський лідер Джо Байден заявив про готовність відвідати Україну.

Це сталося після телефонної розмови із Зеленським, коли український глава запросив президента США приїхати в Україну і таким чином зменшити рівень ескалації.

Згодом Зеленський ще раз повторив, що візит Байдена в Україну був би корисним: глава США зміг би побачити наслідки агресії Росії "на власні очі".