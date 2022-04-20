Американський президент Джо Байден, ймовірно, не поїде до Києва.
Як пише CNN, журналісти запитали його про це в Портсмуті.
"Відповідь: я не знаю", - сказав президент США. І додав, що багато разів був в Україні.
"Більше за всіх - я єдиний, хто двічі говорив з Радою", - зазначив він, маючи на увазі свої виступи в українському парламенті.
Напередодні в Білому домі заявили, що візит Байдена в Україну поки не планується. "У президента немає планів їхати. Дозвольте мені просто повторити: ми не будемо висвітлювати це тут або де-небудь в уряді, чи поїде хтось, хто і куди саме з міркувань безпеки", - сказала Джен Псакі.
Що цьому передувало
14 квітня в розмові з журналістами американський лідер Джо Байден заявив про готовність відвідати Україну.
Це сталося після телефонної розмови із Зеленським, коли український глава запросив президента США приїхати в Україну і таким чином зменшити рівень ескалації.
Згодом Зеленський ще раз повторив, що візит Байдена в Україну був би корисним: глава США зміг би побачити наслідки агресії Росії "на власні очі".