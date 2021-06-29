Байден поділився деталями женевського саміту з главою Кремля.

Американський президент Джо Байден назвав умову діалогу з російським главою Володимиром Путіним.

Про це йшлося під час його звернення до спільної сесії Конгресу, йдеться у стенограмі на сайті Білого дому.

Байден поділився деталями женевського саміту з главою Кремля.

«Що стосується Росії, я знаю, що це стосується деяких з вас, але я дав чітко зрозуміти Путіну, що ми не будемо прагнути до ескалації, але їхні дії матимуть наслідки, якщо вони будуть правдою. І вони виявилися правдою, тому я прямо й пропорційно відреагував на втручання Росії у наші вибори і кібератаки на наш уряд й бізнес. Вони зробили й те, й інше. Я сказав їм, що ми відповімо, і ми відповіли», – заявив Байден.

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16 червня у Женеві відбулася перша зустріч Байдена в ролі президента США з російським главою Володимиром Путіним. Сторони обговорювали, зокрема, роль Росії у кібератаках на об’єкти Штатів, питання України, договір про ядерні озброєння та отруєння Навального.

За результатами саміту пройшли прес-конференції президентів. Путін говорив про Україну, вступ до НАТО й Мінські угоди. Байден про це згадав лише дотично. При цьому американський глава повторив, що у відносинах з РФ хоче передбачуваності й стабільності, а Путін, мовляв, прагне уникнути холодної війни.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, коментуючи саміт Байдена і Путіна, пізніше заявив, що «Америка повернулася, і тепер настав час змусити Росію відійти з України».

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Автор: Яна Ставська